🎥 Mais qu'est-ce qui lui a pris ? La sortie très bizarre du gardien de Zulte Waregem

Brent Gabriel a offert une drôle de scène lors du match entre Zulte Waregem et le Cercle de Bruges.

Ce vendredi, Zulte Waregem s'est imposé sur la pelouse du Cercle de Bruges. Une victoire qui a permis aux Flandriens, pour le symbole, de "remporter" les Relegation Playoffs - qui n'ont plus aucun enjeu depuis que la relégation de Dender a été mathématiquement officialisée.

Une rencontre spectaculaire, lors de laquelle cinq buts ont été marqués (2-3)... et lors de laquelle Brent Gabriel, gardien de but de Zulte Waregem, a fait une frayeur à son équipe. On jouait alors la 60e minute, et le score était de 1-1, quand le portier flandrien a décidé de sortir loin de ses buts.

Forcé d'intervenir de la tête alors que son défenseur ne s'attendait pas à une telle sortie, Gabriel a toutefois gêné Oumar Diakité, l'attaquant du Cercle de Bruges, et ainsi évité de se faire surprendre. Il a ensuite couru pour retrouver ses cages.

Brent Gabriel s'est bien rattrapé en fin de match

Brent Gabriel a ensuite été "décisif" (si tant est qu'on puisse utiliser ce terme dans un match sans le moindre enjeu) en toute fin de match : sur le dernier corner de la rencontre en faveur du Cercle, il a sorti le 3-3 d'un superbe arrêt réflexe.

Gabriel a rejoint Zulte Waregem l'été dernier en provenance de Lokeren-Temse. Formé à Bruges et passé par Ostende, il dispute à 27 ans sa toute première saison complète en tant que titulaire en Jupiler Pro League.



