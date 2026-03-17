Tottenham craint la relégation et pourrait déjà se séparer de son entraîneur après à peine un mois

Nicolas Baccus Manuel Gonzalez
Nicolas Baccus et Manuel Gonzalez
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Tottenham craint la relégation et pourrait déjà se séparer de son entraîneur après à peine un mois
Photo: © photonews
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Panique à Londres : Tottenham pourrait déjà se séparer de son nouvel entraîneur Igor Tudor après à peine un mois.

Tottenham Hotspur lutte contre le spectre de la relégation. Les Spurs n’ont de nouveau pas gagné dimanche soir (partage face à Liverpool, ndlr) et ne comptent plus qu’un petit point d’avance sur la zone rouge. 

Vers un licenciement d'Igor Tudor ?

Selon The Athletic, la panique s’est emparée de la direction des Spurs. Le club anglais envisagerait de potentiellement se séparer d’Igor Tudor après à peine un mois.

Le coach avait repris le flambeau de Thomas Frank il y a quelques semaines. L’objectif était clair : provoquer un électrochoc et guider Tottenham vers des positions plus sûres au classement.

Mais cela n’a absolument pas fonctionné. Depuis sa nomination, Tudor n’a toujours pas remporté le moindre match. En outre, plusieurs de ses choix tactiques suscitent des interrogations.


Qui peut, et surtout qui veut, maintenir Tottenham en Premier League dans les prochaines semaines ? Difficile à dire. Et aucun entraîneur ne semble se bousculer pour reprendre les Spurs. 

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