Will Still vers un retour en Ligue 1 ? Des négociations sont en cours

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
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Will Still vers un retour en Ligue 1 ? Des négociations sont en cours
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Le FC Lorient a mis Will Still dans son viseur. Le club de Ligue 1 négocie actuellement avec l'entraîneur belge, selon RMC Sport.

Depuis novembre dernier et son licenciement à Southampton, Will Still est sans emploi. Comme il l'a déclaré, il est désormais ouvert à un retour en France ou même ailleurs, mais attend simplement un bon projet. "Je veux prendre le bon club, le bon projet, mais je ne veux fermer la porte à rien", avait-il déclaré en janvier.

Et si ce "bon projet" était celui du FC Lorient ? Le club, actuellement neuvième dans le championnat français, se cherche un nouvel entraîneur suite au départ d'Olivier Pantaloni en fin de saison. Mais alors pourquoi part-il ? Il s'est confié au micro du quotidien Ouest-France : "Il y a une raison essentielle, c'est la défiance des dirigeants depuis que je suis arrivé. Je sens encore qu'il y a cette défiance, et à partir de là, je refuse de travailler dans ces conditions-là." Il a notamment souligné qu'une clause de résiliation de contrat activable par le club à tout moment lui a été proposée, ce qui ne lui plaît pas, soulignant "un manque de confiance".

Will Still a déjà entraîné deux clubs français

La dernière aventure de Will Still en Ligue 1 remonte à la saison 2024-2025, où il avait pris en charge le RC Lens. Son premier défi en France avait eu lieu entre le début de saison 2022 et la fin de saison 2024 au Stade de Reims. C'est au sein du club français qu'il a commencé à accroître sa notoriété.

Avant son passage au Stade de Reims, il avait uniquement entraîné en tant que T1 en Belgique. Il a été à la tête du Beerschot de janvier à juin 2021 et du Lierse d'octobre à décembre 2017.


Il pourrait désormais connaître un nouveau défi en France, son troisième. Reste désormais à voir si les négociations aboutiront ou non. Plus d'informations devraient tomber prochainement.

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