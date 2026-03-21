Beveren ne s'est pas relâché et a roulé sur le FC Liège : tous les scores de Challenger Pro League

Beveren ne s'est pas relâché et a roulé sur le FC Liège : tous les scores de Challenger Pro League
Photo: © photonews

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La Challenger Pro League suivait son cours ce soir. Si Liège espérait compter sur un relâchement du champion, les Sang & Marine ont été déçus.

Ce soir, les derniers matchs de cette journée de Challenger Pro Leagu étaient au programme. Toutes les rencontres ont été disputées vendredi et samedi, afin que tous les arbitres soient disponibles dimanche pour le dénouement en Jupiler Pro League.

SK Beveren – FC Liège 4-0

Slegers, Brüls et Bustin ont permis au champion de rentrer aux vestiaires avec un large avantage de 3-0. À cinq minutes du terme, Lennart Mertens a alourdi la marque à 4-0. Une grosse déconvenue pour les Sang & Marine, qui espéraient profiter d'un éventuel relâchement de Beveren, déjà sacré.

RWDM – Lierse 1-1

Dès la troisième minute, Mamadou Simbakoli a mis les locaux aux commandes. À un quart d’heure de la fin, Cedric Van Meirvenne a fixé le score à 1-1, privant le RWDM de deux points d'autant plus importants dans la course au maintien que les Francs Borains ont battu Courtrai plus tôt dans la soirée. 

Lokeren – RSCA Futures 4-2

À cinq minutes de la pause, Anisse Brrou a ouvert le score pour Lokeren, mais juste avant le repos, Devon De Corte a égalisé sur penalty.

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Peu après la reprise, Dao a donné l’avantage aux Futures. Mohamed Soumaré a remis les équipes à égalité un quart d’heure avant le terme. À peine trois minutes plus tard, Rune Van Den Bergh a redonné l’avance aux locaux. À cinq minutes de la fin, Indy Boonen a scellé le 4-2.

 Classement T P G P P B = Forme
1. SK Beveren SK Beveren 29 79 25 4 0 66-22 44 G G G P G
2. KV Courtrai KV Courtrai 29 61 19 4 6 56-31 25 G G P G P
3. Beerschot Beerschot 30 60 18 6 6 47-27 20 G G G G G
4. Lommel SK Lommel SK 29 50 14 8 7 55-41 14 G P P P G
5. Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen 30 48 13 9 8 40-38 2 P P P G P
6. FC Liège FC Liège 29 44 13 5 11 38-37 1 G P P P P
7. Eupen Eupen 29 43 11 10 8 39-31 8 P G P G P
8. La Gantoise La Gantoise 29 40 12 4 13 41-46 -5 G P P P G
9. KSC Lokeren KSC Lokeren 29 39 10 9 10 44-41 3 P P P G G
10. Lierse SK Lierse SK 29 34 9 7 13 33-39 -6 G G G P P
11. RWDM Brussels RWDM Brussels 29 33 8 9 12 45-47 -2 P P G P P
12. RFC Seraing RFC Seraing 29 31 7 10 12 33-43 -10 G G G P P
13. Francs Borains Francs Borains 29 30 8 7 14 29-41 -12 P P G P G
14. Jong Genk Jong Genk 29 28 7 7 15 37-54 -17 P P P P G
15. RSCA Futures RSCA Futures 29 28 6 10 13 40-48 -8 G P P P P
16. Club Brugge NXT Club Brugge NXT 30 18 4 6 20 32-54 -22 P P P P P
17. Olympic Charleroi Olympic Charleroi 29 16 3 7 19 25-60 -35 P P P P P
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La Gantoise La Gantoise 3-2 Club Brugge NXT Club Brugge NXT
KSC Lokeren KSC Lokeren 4-2 RSCA Futures RSCA Futures
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