🎥 Très mauvaise nouvelle pour le Standard à l'approche des Play-Offs

Titulaire avec Malte face au Luxembourg en Nation League, Teddy Teuma a dû quitter le terrain après 30 minutes de jeu.

Les supporters du Standard avaient un œil sur le match entre Malte et Luxembourg ce jeudi soir. Leur recrue, Teddy Teuma, était titulaire pour aider son pays en Nations League.

L'international maltais n'a disputé qu'une petite demi-heure de jeu avant de devoir céder sa place. Touché physiquement, il a quitté la pelouse sur civière. Un coup dur pour un joueur qui venait de retrouver un peu de rythme.

Teuma avait signé son retour à la compétition le week-end dernier face à l'Antwerp, avec une montée au jeu de 30 minutes. Une reprise encourageante après sa blessure du mois de février.

Absent pour le début des PO2 ?

C'est une très mauvaise nouvelle pour le Standard. Arrivé gratuitement en janvier pour six mois, Teuma devait apporter de l'expérience au milieu de terrain. Sa nouvelle absence risque de compliquer les plans de Vincent Euvrard.





Après la trêve internationale, les Rouches lanceront leurs PO2 sur la pelouse d'OHL. Une rencontre importante pour un club qui n'a plus gagné en Play-Off depuis 30 matchs.