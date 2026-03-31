Débuts internationaux à 30 ans pour cet ancien d'Anderlecht, en bonne voie pour jouer la Coupe du monde

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Ancien international espoirs néerlandais, l'ancien défenseur du Sporting d'Anderlecht Derrick Luckassen a disputé son premier match avec le Ghana, sa nouvelle sélection nationale, face à l'Allemagne. Le natif d'Amsterdam, âgé de 30 ans, a de grandes chances de participer au Mondial.

Né à Amsterdam, Derrick Luckassen a été formé à l'AZ Alkmaar et au PSV Eindhoven avant de s'exporter à l'étranger et notamment en Belgique, où il a porté les couleurs du Sporting d'Anderlecht entre juillet 2019 et janvier 2021, lorsqu'il était prêté par le PSV.

Ancien international espoirs néerlandais, il avait joué pour les Oranje chez les U18, U19 et U21, où un certain Adrie Koster l'avait sélectionné. Il n'avait cependant jamais été repris en équipe nationale A des Pays-Bas.

Le frère de Brian Brobbey (Sunderland) dispose de racines ghanéennes, qu'il a décidé d'honorer sur la fin de sa carrière. Sous l'impulsion du sélectionneur Otto Addo, il a changé de nationalité sportive et a opté pour le Ghana en début d'année.

Derrick Luckassen (ex-Anderlecht) en bonne voie pour jouer la Coupe du monde

Repris pour cette trêve internationale du mois de mars, il a effectué ses grands débuts en sélection en montant pour les 35 dernières minutes de la rencontre amicale face à l'Allemagne, la nuit dernière.


Derrick Luckassen n'a pas pu empêcher la défaite des Black Stars face à la Mannschaft (2-1), mais a tout de même pu marquer des points grâce à quelques interventions défensives. Selon la presse locale, il figure en bonne place pour faire partie de la sélection qui disputera la Coupe du monde, Otto Addo ayant tout fait, ces derniers mois, pour renforcer le secteur défensif du Ghana avec des joueurs binationaux, dont il fait partie.

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