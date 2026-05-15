À 37 ans, un ancien Diable Rouge met un terme à sa carrière professionnelle

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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À 37 ans, un ancien Diable Rouge met un terme à sa carrière professionnelle
Photo: Beerschot

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Sélectionné pour la seule et unique fois chez les Diables Rouges il y a quinze ans, Derrick Tshimanga met un terme à sa carrière professionnelle. Le défenseur central évoluait sous les couleurs du Beerschot depuis 2023.

Sélectionné à une reprise chez les Diables Rouges par Georges Leekens en 2011, Derrick Tshimanga évoluait au Beerschot, en Challenger Pro League, depuis son arrivée de Beveren durant l’été 2023.

Joueur important lors des deux dernières saisons, le défenseur central de 37 ans n’avait cette année pas eu voix au chapitre, ne prenant part qu’à une petite rencontre toutes compétitions confondues, la dernière de la phase régulière contre Lommel, lors de laquelle il a disputé les sept dernières minutes.

En fin de contrat le 30 juin 2026, Tshimanga disposait dans son contrat d’une option pour une année supplémentaire, qui ne sera pas levée. Le Beerschot a en effet annoncé sur son site Internet ce vendredi que l’ancien joueur de Lokeren, de Genk, de Willem II et de Louvain mettait un terme à sa carrière professionnelle.

Derrick Tshimanga met un terme à sa carrière professionnelle

"Tshimanga peut se targuer d’une carrière impressionnante, forte de pas moins de 401 matchs professionnels. Parmi ceux-ci, il en a disputé 51 sous le maillot du Beerschot, contribuant à marquer l’histoire récente du club. Au cours de sa carrière, Derrick a remporté deux Coupes de Belgique et a été sacré champion de la Challenger Pro League avec le Beerschot en 2024. Derrick a également brillé sur la scène européenne. Avec le Racing Genk, il a disputé 12 matchs d’Europa League. De plus, il a porté une fois le maillot des Diables Rouges.

Grâce à son expérience, son dévouement et sa personnalité, Derrick a été un atout précieux pour le club, sur le terrain comme en dehors. Derrick, félicitations pour ton impressionnante carrière et bonne chance pour l’avenir. Tu auras toujours une place parmi nous à Kiel", a écrit le club anversois dans son communiqué.

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