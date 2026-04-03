Un transfert à Anderlecht ? L'étranger ? Marcos Peano se livre sur son avenir

Marcos Peano réalise une grosse saison dans les buts de La Louvière. Sera-t-il toujours présent chez les Loups la saison prochaine ?

Derrière Nacho Miras (Malines), Marcos Peano est, selon les statistiques, le gardien à avoir empêché le plus de buts cette saison en Pro League. Avec ses arrêts sur sa ligne et ses sorties courageuses, le portier argentin est l'un des joueurs de la saison à La Louvière.

Plusieurs clubs l'ont ainsi dans le viseur, dont Anderlecht. Les Mauves l'envisagent, au même titre que Tobe Leysen (Louvain) comme une piste sérieuse si aucun accord n'est trouvé pour une prolongation de Colin Coosemans.

Un gros transfert pour la RAAL ?

Une offre allant jusqu’à deux millions d’euros aurait déjà été refusée par La Louvière cet hiver. Pour mieux le vendre cet été ? La Dernière Heure a interrogé Peano sur ses plans pour la suite de sa carrière.

Le portier des Loups ne veut pas se précipiter : "J'ai encore deux ans de contrat et, aujourd'hui, j'ai toujours la tête à La Louvière Pour la suite de ma carrière, tout peut se passer. Une fois que la saison sera finie, on analysera avec le club ce qui est le mieux pour moi et pour la RAAL. Mais seulement une fois que la saison sera finie".



A 27 ans, l'Argentin se trouve à un moment clé de sa carrière : "Évidemment, comme tous les joueurs, je rêve de la Liga, de la Serie A ou de la Premier League", avoue-t-il. Un gros coup à venir pour la RAAL, qui avait été le chercher gratuitement il y a deux ans ?