Surprise : Romelu Lukaku aperçu à l'entraînement dans un stade belge

Romelu Lukaku continue de travailler sa forme en Belgique. Il est notamment en rééducation à Anvers, chez Lieven Maesschalck.

Le sujet a fait polémique : Romelu Lukaku a préféré rester en Belgique, contre les exigences du Napoli, pour poursuivre sa rééducation après une nouvelle blessure. Il n'est donc toujours pas rentré en Italie et continue à travailler du côté d'Anvers.

Ce mercredi, il y avait donc une présence surprenante tout près du Bosuil. Lukaku s'est en effet entraîné sur un petit terrain derrière la tribune 2 du stade de l'Antwerp, naturellement pas avec les joueurs du Great Old mais à titre individuel.

Lukaku a fait des selfies avec les locaux

Plusieurs locaux ont repéré le Diable Rouge et en ont profité pour prendre une photo avec Lukaku, qui a joué le jeu, comme le rapporte le Nieuwsblad.

Romelu Lukaku is woensdag gespot op de trainingsvelden van Antwerp FC, waar de spits van Napoli werkt aan zijn comeback na blessureleed.https://t.co/rV9IzbSKcS — Voetbal International (@VI_nl) April 8, 2026

Rappelons que s'il est un Bruxellois de coeur, Romelu Lukaku est bel et bien né à Anvers, et qu'il a même fait ses premiers pas en jeunes à Boom et au Lierse.





Le Napoli, de son côté, a prévenu Romelu Lukaku que sa décision de ne pas rentrer en Italie aurait des conséquences. On craint donc une sanction, financière et sportive, pour le Diable Rouge.