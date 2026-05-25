"Une escalade incontrôlable" : Marc Wilmots et Mehdi Bayat font front commun après la guérilla de Sclessin

Scott Crabbé, journaliste football
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"Une escalade incontrôlable" : Marc Wilmots et Mehdi Bayat font front commun après la guérilla de Sclessin
Photo: © photonews

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Marc Wilmots était l'invité de La Tribune. Les graves incidents du match face à Charleroi étaient évidemment un point central des discussions.

Il y a des débats que l'on préfèrerait ne pas avoir à mener. Mais qui sont incontournables au vu de l'intérêt général. Et ce débat sur la prise en otage du football (belge) par une poignée d'irréductibles, les décideurs de Pro League se doivent, en concertation avec tous les acteurs du monde du football, de le tenir.

Marc Wilmots s'est ainsi présenté assez affecté sur le plateau de la RTBF. Entre Charleroi et le Standard, la tension était déjà montée d'un cran après le match aller, avec l'épisode du drapeau de Matthieu Epolo.

"On lui avait dit directement le lendemain. Cela ne se fait pas, on ne provoque pas. C’est une escalade devenue incontrôlable. Heureusement que les deux directions s’entendent bien", estime le directeur sportif des Rouches.

Le Standard et Charleroi font front commun

Wilmots ne transigera pas, avec qui que ce soit : "Nous avons pris des décisions claires. Les supporters visiteurs resteront chez eux. Dans notre règlement, les joueurs qui allumeront des mèches seront suspendus" annonce le directeur sportif.

Invité à réagir à distance, Mehdi Bayat a également mis le doigt sur le besoin de responsabiliser l'ensemble des acteurs : "C’est une responsabilité collective. Que ce soit les clubs, les supporters, la fédération. Nous sommes tous dans un processus où nous devons être capables de reprendre le contrôle d’un match de football. Nous devrions pouvoir vivre ce genre de matchs sans craindre ce qui va se passer".

Lire aussi… Les Storm Ultras reviennent sur les incidents du choc wallon : "Les débordements sont regrettables"

Des incidents comme ceux de samedi pénalisent tout le monde : "Nous devons dialoguer. La répression à outrance, je n’y crois pas. D’autant plus que ce sont les clubs qui paient. Ce n’est pas uniquement un problème dans notre championnat mais nous devons montrer qu’en Belgique, nous sommes proactifs. Ce Standard – Charleroi c’était la fête du football wallon, et elle a été gâchée".

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