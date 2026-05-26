Romelu Lukaku fait une grande révélation concernant son avenir chez les Diables Rouges !

Romelu Lukaku veut absolument être rétabli afin d'aider la Belgique cet été à la Coupe du Monde 2026. On a pu écrire que ce serait sa dernière, mais ce n'est pas l'intention du meilleur buteur de l'histoire des Diables Rouges !

On pensait que cela devait être sa "dernière danse", lui qui est un grand fan de NBA et admirateur de Michael Jordan, et a dévoré le documentaire intitulé "Last Dance" sur le plus grand joueur de l'histoire du basketball. Mais Romelu Lukaku, qui a donné un grand entretien à nos confrères du Nieuwsblad et de La Dernière Heure, n'a visiblement pas encore l'intention de quitter les Diables Rouges après la Coupe du Monde 2026.

C'est en tout cas ce qu'il a déclaré, affirmant contrairement à ce qu'on pensait que cette compétition ne signerait pas ses adieux à la sélection nationale. "Après la Coupe du Monde 2026, je veux encore disputer au moins deux grands tournois avec les Diables Rouges", déclare Romelu Lukaku. "L'envie est toujours là. Je prends soin de moi afin de jouer encore longtemps".

L'objectif est donc clair : la Coupe du Monde 2030 comme date-butoir. "Je veux continuer au moins jusque là. J'aurai alors 37 ans, et à ce moment-là, je serai prêt à arrêter", précise l'attaquant du Napoli, qui travaille actuellement sa forme à Tubize pour arriver au meilleur niveau possible pour la Coupe du Monde 2026.

Romelu Lukaku ne veut pas d'adieux en demi-teinte

En analysant l'état d'esprit de compétiteur de Romelu Lukaku, on ne peut que le comprendre : pour la troisième fois d'affilée, il va arriver à un grand tournoi entouré de points d'interrogation. On se rappelle que son Euro 2024 avait été catastrophique, et qu'il n'avait alors pas adressé la parole aux médias pendant l'intégralité du tournoi.







En 2022, Lukaku était arrivé blessé et avait précipité son retour sur les terrains afin d'aider les Diables Rouges à sortir de leur poule, sans succès. Son échec face à la Croatie était resté dans les mémoires et avait profondément marqué le meilleur buteur de l'histoire des Diables Rouges.

Cette Coupe du Monde 2026 risque d'être du même acabit : si la situation de l'équipe nationale est moins critique, Romelu Lukaku n'arrivera pas en forme, et a déjà prévenu dans cette même interview accordée à nos confrères qu'il serait "fou" de vouloir être titulaire face à l'Egypte lors du premier match de poules. On ignore totalement à quel moment il sera prêt à offrir le meilleur de lui-même, et il est même possible que cela n'arrive à aucun moment du tournoi.

Bref : cela n'a au final rien de surprenant de voir désormais Lukaku se donner une échéance plus lointain qu'on le pensait avant de prendre sa retraite internationale. Le temps où il venait avec les pieds de plomb sous Domenico Tedesco est loin. Reste désormais une question : quelle sera la forme de Romelu Lukaku d'ici aux prochains grands tournois ? Le corps du buteur belge semble le trahir ces dernières années. Et s'il reprend la place de n°1 incontestable après la Coupe du Monde, la relève aura du mal à prendre ses marques...