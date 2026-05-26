Romelu Lukaku fait une grande révélation concernant son avenir chez les Diables Rouges !

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
| Commentaire
Romelu Lukaku fait une grande révélation concernant son avenir chez les Diables Rouges !
Photo: © photonews
Deviens fan de Napoli! 275

Romelu Lukaku veut absolument être rétabli afin d'aider la Belgique cet été à la Coupe du Monde 2026. On a pu écrire que ce serait sa dernière, mais ce n'est pas l'intention du meilleur buteur de l'histoire des Diables Rouges !

On pensait que cela devait être sa "dernière danse", lui qui est un grand fan de NBA et admirateur de Michael Jordan, et a dévoré le documentaire intitulé "Last Dance" sur le plus grand joueur de l'histoire du basketball. Mais Romelu Lukaku, qui a donné un grand entretien à nos confrères du Nieuwsblad et de La Dernière Heure, n'a visiblement pas encore l'intention de quitter les Diables Rouges après la Coupe du Monde 2026.

C'est en tout cas ce qu'il a déclaré, affirmant contrairement à ce qu'on pensait que cette compétition ne signerait pas ses adieux à la sélection nationale. "Après la Coupe du Monde 2026, je veux encore disputer au moins deux grands tournois avec les Diables Rouges", déclare Romelu Lukaku. "L'envie est toujours là. Je prends soin de moi afin de jouer encore longtemps".

L'objectif est donc clair : la Coupe du Monde 2030 comme date-butoir. "Je veux continuer au moins jusque là. J'aurai alors 37 ans, et à ce moment-là, je serai prêt à arrêter", précise l'attaquant du Napoli, qui travaille actuellement sa forme à Tubize pour arriver au meilleur niveau possible pour la Coupe du Monde 2026. 

Romelu Lukaku ne veut pas d'adieux en demi-teinte 

En analysant l'état d'esprit de compétiteur de Romelu Lukaku, on ne peut que le comprendre : pour la troisième fois d'affilée, il va arriver à un grand tournoi entouré de points d'interrogation. On se rappelle que son Euro 2024 avait été catastrophique, et qu'il n'avait alors pas adressé la parole aux médias pendant l'intégralité du tournoi.



En 2022, Lukaku était arrivé blessé et avait précipité son retour sur les terrains afin d'aider les Diables Rouges à sortir de leur poule, sans succès. Son échec face à la Croatie était resté dans les mémoires et avait profondément marqué le meilleur buteur de l'histoire des Diables Rouges. 

Cette Coupe du Monde 2026 risque d'être du même acabit : si la situation de l'équipe nationale est moins critique, Romelu Lukaku n'arrivera pas en forme, et a déjà prévenu dans cette même interview accordée à nos confrères qu'il serait "fou" de vouloir être titulaire face à l'Egypte lors du premier match de poules. On ignore totalement à quel moment il sera prêt à offrir le meilleur de lui-même, et il est même possible que cela n'arrive à aucun moment du tournoi.

Bref : cela n'a au final rien de surprenant de voir désormais Lukaku se donner une échéance plus lointain qu'on le pensait avant de prendre sa retraite internationale. Le temps où il venait avec les pieds de plomb sous Domenico Tedesco est loin. Reste désormais une question : quelle sera la forme de Romelu Lukaku d'ici aux prochains grands tournois ? Le corps du buteur belge semble le trahir ces dernières années. Et s'il reprend la place de n°1 incontestable après la Coupe du Monde, la relève aura du mal à prendre ses marques...

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Serie A
Serie A Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Napoli
Romelu Lukaku

Plus de news

Simon Mignolet s'exprime après des adieux émouvants au Club de Bruges

Simon Mignolet s'exprime après des adieux émouvants au Club de Bruges

08:40
Plusieurs Belges y ont évolué : un club historique de Bundesliga est relégué

Plusieurs Belges y ont évolué : un club historique de Bundesliga est relégué

08:10
Quelle ambition pour le Standard la saison prochaine ? "Si tu fais ça toute la saison, tu finis dans le Top 5"

Quelle ambition pour le Standard la saison prochaine ? "Si tu fais ça toute la saison, tu finis dans le Top 5"

07:00
"Disons qu'il faut deux saisons et quatre mercatos" : le plan de Kenneth Bornauw pour remanier Anderlecht

"Disons qu'il faut deux saisons et quatre mercatos" : le plan de Kenneth Bornauw pour remanier Anderlecht

07:20
Du Standard à l'une des grosses surprises du football européen : la Ligue des Champions en ligne de mire

Du Standard à l'une des grosses surprises du football européen : la Ligue des Champions en ligne de mire

06:30
Officiel : Christos Tzolis joueur de la saison, découvrez tous les lauréats des Pro League Awards

Officiel : Christos Tzolis joueur de la saison, découvrez tous les lauréats des Pro League Awards

23:00
"Une escalade incontrôlable" : Marc Wilmots et Mehdi Bayat font front commun après la guérilla de Sclessin

"Une escalade incontrôlable" : Marc Wilmots et Mehdi Bayat font front commun après la guérilla de Sclessin

22:30
Officiel : un départ qui aura des conséquences pour plusieurs Diables Rouges

Officiel : un départ qui aura des conséquences pour plusieurs Diables Rouges

22:00
Kevin Mac Allister a-t-il joué son dernier match pour l'Union ? Sa réponse aux supporters Réaction

Kevin Mac Allister a-t-il joué son dernier match pour l'Union ? Sa réponse aux supporters

21:40
"Oui, ce sont des boulettes" : Jonathan Lardot reconnaît deux grosses erreurs arbitrales durant les Playoffs

"Oui, ce sont des boulettes" : Jonathan Lardot reconnaît deux grosses erreurs arbitrales durant les Playoffs

21:20
1
Lommel ne veut pas faire de la simple figuration en Pro League : le CEO dévoile ses ambitions

Lommel ne veut pas faire de la simple figuration en Pro League : le CEO dévoile ses ambitions

21:00
La dernière équipe-type de la saison : sans surprise, Bruges et l'Union à la fête

La dernière équipe-type de la saison : sans surprise, Bruges et l'Union à la fête

20:40
Passé inaperçu dans la déculottée du Marien : Anderlecht tient le plus jeune joueur de son histoire

Passé inaperçu dans la déculottée du Marien : Anderlecht tient le plus jeune joueur de son histoire

20:20
Rien n'est laissé au hasard : comment les arbitres de Pro League aident Rudi Garcia pour la Coupe du Monde

Rien n'est laissé au hasard : comment les arbitres de Pro League aident Rudi Garcia pour la Coupe du Monde

20:00
Un Unioniste ne cache pas ses envies de départ : "Je suis prêt et je veux un nouveau challenge" Réaction

Un Unioniste ne cache pas ses envies de départ : "Je suis prêt et je veux un nouveau challenge"

19:30
Le staff doit s'adapter : l'important incendie à Tubize pas sans conséquence pour les Diables

Le staff doit s'adapter : l'important incendie à Tubize pas sans conséquence pour les Diables

18:46
L'exemple de Duranville doit faire réfléchir Nathan De Cat : un départ, vraiment ?

L'exemple de Duranville doit faire réfléchir Nathan De Cat : un départ, vraiment ?

18:40
Anderlecht veut poursuivre sa collaboration avec Jérémy Taravel... mais dans un autre rôle

Anderlecht veut poursuivre sa collaboration avec Jérémy Taravel... mais dans un autre rôle

18:30
Hans Vanaken pense déjà à ses propres adieux à Bruges : "Pour moi aussi, cela se rapproche"

Hans Vanaken pense déjà à ses propres adieux à Bruges : "Pour moi aussi, cela se rapproche"

18:00
Vincent Janssen évoque son avenir et se montre catégorique

Vincent Janssen évoque son avenir et se montre catégorique

17:30
Jérémy Doku rend hommage à Pep Guardiola : "Trois saisons inoubliables ensemble"

Jérémy Doku rend hommage à Pep Guardiola : "Trois saisons inoubliables ensemble"

17:00
Les Diablotins démarrent leur Euro U17 par une victoire

Les Diablotins démarrent leur Euro U17 par une victoire

16:30
4
Et maintenant, quel avenir pour Mario Kohnen ? "Trois entraîneurs différents cette saison, c'est un échec"

Et maintenant, quel avenir pour Mario Kohnen ? "Trois entraîneurs différents cette saison, c'est un échec"

16:00
1
Vers un match à huis clos pour le Standard ? "Durcir les sanctions n’est pas la solution"

Vers un match à huis clos pour le Standard ? "Durcir les sanctions n’est pas la solution"

15:35
24
La Fédération Congolaise rassure la FIFA au sujet du virus Ebola : "Il n'y a pas d'inquiétude à avoir"

La Fédération Congolaise rassure la FIFA au sujet du virus Ebola : "Il n'y a pas d'inquiétude à avoir"

15:13
Les Storm Ultras reviennent sur les incidents du choc wallon : "Les débordements sont regrettables"

Les Storm Ultras reviennent sur les incidents du choc wallon : "Les débordements sont regrettables"

15:00
13
Sibierski peut avoir tous les critères qu'il veut : Anderlecht doit surtout être intransigeant sur la qualité Analyse

Sibierski peut avoir tous les critères qu'il veut : Anderlecht doit surtout être intransigeant sur la qualité

14:40
2
"Visiblement, ils sont fâchés" : les Storm Ultras réagissent après l'acte de vandalisme des fans du Standard

"Visiblement, ils sont fâchés" : les Storm Ultras réagissent après l'acte de vandalisme des fans du Standard

14:20
2
Longue prise de parole de Pierre François : deux mesures majeures au Standard après les incidents de samedi Interview

Longue prise de parole de Pierre François : deux mesures majeures au Standard après les incidents de samedi

13:31
7
Angleterre, Espagne, Allemagne,... : découvrez les dernières listes pour la Coupe du monde qui sont tombées

Angleterre, Espagne, Allemagne,... : découvrez les dernières listes pour la Coupe du monde qui sont tombées

13:53
Maarten Vandevoordt n'accompagnera finalement pas les Diables Rouges en Amérique du Nord : voici pourquoi

Maarten Vandevoordt n'accompagnera finalement pas les Diables Rouges en Amérique du Nord : voici pourquoi

13:30
Franky Van der Elst se montre très sévère avec Anderlecht : "Cela devra changer la saison prochaine"

Franky Van der Elst se montre très sévère avec Anderlecht : "Cela devra changer la saison prochaine"

12:30
"Cela allait vraiment très loin" : l'épouse de Simon Mignolet se confie à propos du jeune retraité

"Cela allait vraiment très loin" : l'épouse de Simon Mignolet se confie à propos du jeune retraité

12:00
Aucun suspens pour le Joueur de l'Année... et pour le Soulier d'Or ?

Aucun suspens pour le Joueur de l'Année... et pour le Soulier d'Or ?

11:40
1
"C'est dur, très dur" : Axel Witsel affiche sa déception après la relégation du Girona FC en Liga 2

"C'est dur, très dur" : Axel Witsel affiche sa déception après la relégation du Girona FC en Liga 2

11:20
"Aucun de nous n'est satisfait" : le message de Thibaut Courtois après la fin de saison du Real Madrid

"Aucun de nous n'est satisfait" : le message de Thibaut Courtois après la fin de saison du Real Madrid

10:25

Plus de news

Les plus populaires

Serie A

 Journée 38
Fiorentina Fiorentina 1-1 Atalanta Atalanta
Bologna Bologna 3-3 Inter Inter
Lazio Lazio 2-1 Pisa Pisa
Parma Parma 1-0 Sassuolo Sassuolo
Napoli Napoli 1-0 Udinese Udinese
Cremonese Cremonese 1-4 Como Como
AC Milan AC Milan 1-2 Cagliari Cagliari
Lecce Lecce 1-0 Genoa Genoa
Hellas Verona Hellas Verona 0-2 AS Roma AS Roma
Torino Torino 2-2 Juventus Juventus
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved