Officiel : un départ qui aura des conséquences pour plusieurs Diables Rouges

Scott Crabbé, journaliste football
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Officiel : un départ qui aura des conséquences pour plusieurs Diables Rouges

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Bruno Génésio n'est plus l'entraîneur de Lille. Les deux parties ont annoncé la fin de la collaboration d'un commun accord.

Bruno Génésio en était à sa deuxième saison au LOSC, à une petite rencontre d'atteindre le cap des 100 matchs officiels sur le banc nordiste. Mais la défaite 0-2 contre Auxerre du week-end dernier restera bien comme son ultime apparition à la tête des Dogues.

Ce soir, la direction a confirmé dans un communiqué officiel la fin de la collaboration. Le contrat de Génésio se terminait à l'issue de la saison et ne sera pas renouvelé, pour débuter un nouveau chapitre.

"Le président Olivier Letang, au nom du club et de ses collaborateurs, tient à exprimer ses remerciements sincères à Bruno Genesio pour la qualité du travail accompli, de la relation établie avec toutes les composantes du club ainsi que pour le professionnalisme et l’investissement permanents dont il a fait preuve durant ces deux saisons éprouvantes. Une page positive se tourne pour les deux parties, gageons que les suivantes seront dans cette même lignée", peut-on lire.



Deux années pleines dans le Nord

Bruno Génésio aura réussi à faire du LOSC une équipe très intéressante sur le plan collectif. Cela a notamment été récompensé de deux participations aux compétitions européennes. Lors de la première saison, son équipe a notamment battu le Real et l'Atletico Madrid.

Cette saison encore, Lille aura produit un football attractif, terminant à la troisième place du championnat. Plusieurs Belges y auront contribué. L'apport a été réciproque : Thomas Meunier a retrouvé une seconde jeunesse sur son flanc, au point d'être élu dans l'équipe type de la saison en Ligue 1, tandis que Nathan Ngoy et Matias Fernandez-Pardo se sont affirmés à l'international avant d'honorer leur première sélection chez les Diables (sans oublier la progression d'Ngal'ayel Mukau, repris par la République démocratique du Congo depuis son départ de Malines). Troisième du classement final de Ligue 1, le LOSC a de solides bases sur lesquelles construire.

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