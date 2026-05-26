Quelle ambition pour le Standard la saison prochaine ? "Si tu fais ça toute la saison, tu finis dans le Top 5"

Loïc Woos
Loïc Woos, suiveur du Standard
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Quelle ambition pour le Standard la saison prochaine ? "Si tu fais ça toute la saison, tu finis dans le Top 5"
Photo: © photonews
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Les Play-Offs 1 et l’Europe : le Standard n’a pas atteint ses deux objectifs annoncés en début puis en milieu de saison. Vincent Euvrard peut néanmoins continuer à construire sur les bases récemment bâties pour se montrer plus ambitieux la saison prochaine.

Evidemment très déçu après la défaite de son équipe contre Charleroi et des événements qui en ont découlé, Vincent Euvrard s’est brièvement projeté sur la saison prochaine, samedi soir.

"On a mis les bases cette saison, mais il y a encore beaucoup à améliorer. On parlera de recrutement pour renforcer le noyau, mais aussi de créer des athlètes plus robustes pour réduire le nombre de blessures."

Les nombreuses blessures ont coûté de précieux points au Standard et de précieux maux de tête à Vincent Euvrard, au même titre que les exclusions du premier tour. "Même si on a commencé à le faire, il faudra réduire notre nombre de cartes rouges, parce qu’on en a pris six lors de la première partie de saison, et elles nous ont coûté cher."

Vincent Euvrard et le Standard aborderont la saison prochaine avec ambition

Même s’il doit encore s’améliorer sur beaucoup de points, le Standard a tout de même montré une belle progression, dont il peut s’inspirer pour le prochain exercice. Lentement mais sûrement, le Matricule 16 veut continuer à se rapprocher des écuries de tête.


"Ensuite, il faudra continuer à améliorer notre jeu, en gardant la continuité que l’on a créée. Depuis le match contre Gand (0-4), qui a été le tournant de la saison, on a totalisé une moyenne de 1,7 point par match en 18 rencontres. Si tu peux faire ça toute la saison, tu finis normalement dans le Top 5", a conclu Vincent Euvrard.

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