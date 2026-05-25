Rien n'est laissé au hasard : comment les arbitres de Pro League aident Rudi Garcia pour la Coupe du Monde

Scott Crabbé, journaliste football
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Rien n'est laissé au hasard : comment les arbitres de Pro League aident Rudi Garcia pour la Coupe du Monde
Photo: © photonews
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Rien n'est laissé au hasard dans le staff de Rudi Garcia en vue de la Coupe du Monde. Les Diables sauront notamment à quoi s'attendre en ce qui concerne les différents arbitres qui dirigeront leurs rencontres.

De nos jours, partir pour une Coupe du Monde est une véritable épopée organisationnelle. Les staffs sont devenus pléthoriques, pour optimiser quantité de paramètres, allant de la forme physique de chacun des membres du groupe au brieffing tactique sur les adversaires rencontrés durant le tournoi.

Ce ne sont évidemment là que les tâches les plsu en lumière. Mais les coachs le savent mieux que quiconque : le diable est dans les détails. Rien n'est laissé au hasard. Certains consultants externes sont même appelés à la rescousse spécifiquement pour la durée d'un grand tournoi et de sa préparation.

Rudi Garcia veut connaître les arbitres que croiseront les Diables à la Coupe du Monde

Parmi les soutiens reçus au sein de la fédération, Rudi Garcia peut ainsi compter sur les arbitres de Pro League. Ces derniers sont ainsi mis à contribution pour préparer les Diables de manière la plus complète possible en matière arbitrale.

"Ils nous font un rapport sur tous les arbitres qui vont nous arbitrer. Ils l’ont déjà fait pendant les qualifications", explique Rudi Garcia au micro de Canal +, à l'occasion d'un grand reportage en immersion de la chaîne française dans le centre fédéral de Tubize.



Véritables mines d'or, ces rapports offrent de précieuses informations à Garcia et au groupe : "Moi, je dis par exemple à mes jours : 'Cet arbitre est cool avec les jaunes, mais dès que vous contestez, il vous met une jaune' ", explique le sélectionneur.

Si tout se passe comme prévu, les Diables arriveront donc briefés dans les moindres détails sur ce qui les attend sur le sol américain. Reste désormais à en faire bon usage, en se retenant par exemple de crier dans les oreilles de l'arbitre le plus susceptible de la compétition.

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