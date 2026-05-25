Réaction Un Unioniste ne cache pas ses envies de départ : "Je suis prêt et je veux un nouveau challenge"

Scott Crabbé depuis le Parc Duden
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Un Unioniste ne cache pas ses envies de départ : "Je suis prêt et je veux un nouveau challenge"
Photo: © photonews

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Anouar Ait El Hadj a participé à la grande fête unioniste en marquant lui aussi contre Anderlecht. Son dernier match au Parc Duden ? Ce n'est pas impossible.

Avant même son but, Anouar Ait El Hadj s'était déjà fait plaisir, en profitant de la domination de son équipe pour tenter des passes à l'aveugle et autres grigris face à un très faible Anderlecht.

"Je me suis très bien amusé, c'était le dernier match de la saison, mais aussi derby. On a fait un très bon match pour les supporters et pour la dernière de Guillaume François", se réjouit-il à notre micro.

L'Union finit en beauté

Ait El Hadj ne s'attendait pas à un tel écart de niveau avec le Sporting, un peu plus d'une semaine après les prolongations pour départager les deux équipes en finale de Coupe : "Pas vraiment parce que c'est un derby. C'est le dernier match et il n'y avait plus grand-chose à gagner mais on a joué pour la fierté, pour l'Union, et on a montré que c'était important pour nous".

Il n'a toutefois pas célébré face aux Mauves : "C'était le troisième, donc je n'avais pas besoin de faire de grandes célébrations. Ils traversent une saison difficile, alors je voulais simplement fêter ça modestement. Je suis fier d'être Unioniste aujourd'hui, mais j'ai fait toute ma formation à Anderlecht, alors bien sûr, j'espère qu'ils retrouveront leur meilleur niveau".



Lire aussi… L'exemple de Duranville doit faire réfléchir Nathan De Cat : un départ, vraiment ?

Après deux saisons à l'Union, où il a tout gagné et s'est de plus en plus affirmé, Ait El Hadj se sent prêt à franchir un palier : "Je suis prêt et je veux un nouveau challenge. Ca fait longtemps que je suis en Belgique. Mais si je dois rester, je reste et je donnerai tout pour l'Union. Mais l'objectif, c'est de partir et d'aller voir autre chose".

Le match d'hier n'est donc pas formellement son match d'adieu. Mais si cela devait être le cas, Anouar Ait El Hadj serait le premier conscient de ce qu'il doit à l'Union. "Si, cela s'avérait être mon dernier match, je dirais merci pour tout. A l'Union, à ses supporters. Dans les bons comme dans les mauvais moments, ils ont toujours été là. Tout le club m'a vraiment donné un boost. C'était une très belle étape, le meilleur choix de ma carrière".

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