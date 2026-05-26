"Disons qu'il faut deux saisons et quatre mercatos" : le plan de Kenneth Bornauw pour remanier Anderlecht

De nombreuses personnalités du gratin du football belge sont présentes au Pro League Awards. Kenneth Bornauw fait partie de la délégation anderlechtoise, il fait le point sur la situation à venir, ainsi que sur les enjeux de l'été...et des prochains mois.

Ce n'est pas forcément avec gaieté de coeur qu'Anderlecht se rendait aux Pro League Awards cette année. C'est qu'au-delà de la saison difficile traversée par le club à tous les étages, la cérémonie intervient 24 heures après la gifle 5-1 encaissée au Parc Duden.

Présent en tribune du côté de Forest, Kenneth Bornauw a très peu goûté à ce qu'il a vu : "Ce n'était tout simplement pas suffisant. Ce qui m'a le plus dérangé, c'est le manque de mentalité", grimace le CEO anderlechtois, interrogé par Het Laatste Nieuws.

Anderlecht encore condamné à repartir d'une page (mauve et) blanche ?

Le club veut repartir sur des bases plus saines cet été : "La mentalité est étroitement liée à la culture que l'on parvient à instaurer tout au long de la saison. Cela implique également un leadership fort au sein du club, parmi le staff technique et le directeur sportif. La composition de l'effectif joue aussi un rôle important. Nous devons y travailler d'arrache-pied cet été".

Mais on connaît le diction : l'AS Roma ne s'est pas faite en un jour. "Disons qu'il faut deux saisons et quatre mercatos pour remanier complètement l'effectif. Nous voulons franchir un cap important dès cet été", estime Bornauw. Un schéma qu'Anderlecht ne connaît que trop bien, avec un besoin de temps pour opérer une nouvelle politique contrariée par des attentes qui ne laissent que peu de place à l'erreur.



Cela commencera-t-il avec un changement d'entraîneur et un potentiel retour de Jérémy Taravel comme adjoint du futur T1 ? "Je ne dirai rien à ce sujet aujourd’hui. Nous allons procéder à l’évaluation avec Antoine Sibierski cette semaine. Jérémy est parti en vacances aujourd’hui. Nous allons nous entretenir avec lui et son entourage. Nous ne ferons aucune déclaration aux médias avant que cet entretien n’ait eu lieu".