La dernière équipe-type de la saison : sans surprise, Bruges et l'Union à la fête

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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La dernière équipe-type de la saison : sans surprise, Bruges et l'Union à la fête
Photo: © photonews

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Voilà la dernière équipe-type de la saison, avec moins d'équipes en lice vu la fin des Playdowns. L'Union et Bruges y sont naturellement les équipes les plus représentées.

Gardien de but 

On aurait pu rendre un hommage bien mérité à Simon Mignolet, l'un des plus grands gardiens jamais passés par notre championnat et qui raccroche les gants après avoir marqué l'histoire du football belge. Mais Lucca Brughmans a encore été très important pour le KRC Genk, conservant ses filets inviolés lors d'une victoire qui emmène son équipe en barrages contre La Gantoise. 

Défenseurs

On ne va pas faire original pour cette dernière défense-type de la saison. Ross Sykes, en plus d'être encore une fois très solide défensivement et doté d'un vice aussi agaçant pour l'adversaire qu'utile pour son équipe, a une nouvelle fois marqué un but. 

Nous avons failli aligner un axe défensif 100% unioniste tant Christian Burgess a été impressionnant face à Sikan, mais la faiblesse de l'adversaire et le fait que d'autres joueurs de l'USG seront dans le onze aussi nous pousse à récompenser Rhein Van Helden, buter et costaud contre Westerlo avec l'Antwerp.

Côté gauche, on opte pour le Trudonnaire Taiga Hata, qui a été constant et a marqué un but, son premier de la saison, face au KV Malines. Enfin, quoi de plus naturel côté droit que de retrouver le meilleur joueur à ce poste dans notre championnat : Zakaria El Ouahdi, qui avait un peu disparu dans ces Europe Playoffs mais s'est réveillé au meilleur moment avec un assist important. Il devance Anan Khalaili, très impressionnant mais "pour du beurre". 

Milieu de terrain 

Sans surprise, c'est la fête à Bruges et à l'Union après leur large victoire dans cette dernière journée. Besfort Zeneli a distillé trois passes décisives face à Anderlecht, et est déjà prêt à exploser la saison prochaine. Hans Vanaken a lui aussi régalé avec le Club de Bruges, et a délivré une passe décisive, mais Hugo Vetlesen en a donné deux : il a donc nos faveurs. 

Pour compléter ce milieu de terrain, on décide en effet de ne récompenser ni un Unioniste, ni un Brugeois, mais bien un Carolo : Yacine Titraoui a été le métronome d'excellents Zèbres sur la pelouse du Standard et a délivré un véritable caviar sur la tête de Jakob Romsaas pour plonger Sclessin dans le désarroi. 

Attaquants 

Il y avait du choix : difficile de laisser de côté Antoine Bernier lui aussi excellent avec Charleroi, ou encore le duo d'ailiers japonais du KRC Genk, Ayumu Yokoyama et Junya Ito, tous deux buteurs et virevoltants. Mais Bruges et l'Union ont encore été les plus impressionnants du week-end.

Ainsi, comme d'habitude ou presque dans ces Playoffs, Christos Tzolis prend encore place dans notre équipe-type avec un nouveau match de haut vol. Et devant lui, deux attaquants impossibles à départager : Nicolo Tresoldi, qui a signé un triplé faisant peut-être regretter sa décision à Julian Nagelsmann, et un Kevin Rodriguez qui a fait danser la défense d'Anderlecht. 

Le onze-type : 

Brughmans / Hata - Sykes - Van Helden - El Ouahdi / Vetlesen - Zeneli - Titraoui / Tzolis - Rodriguez - Tresoldi 

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