Passé inaperçu dans la déculottée du Marien : Anderlecht tient le plus jeune joueur de son histoire

Scott Crabbé, journaliste football
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Passé inaperçu dans la déculottée du Marien : Anderlecht tient le plus jeune joueur de son histoire
Photo: © photonews
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Adjani Mujangi Bia a effectué ses grands débuts avec l'équipe première d'Anderlecht contre l'Union. Un nom à retenir pour les prochaines années.

Vu l'absence totale d'enjeu, certains auraient attendu un peu plus de jeunes made in Neerpede dans le onze d'Anderlecht. Malgré tout le vivier présent à l'académie, Jérémy Taravel n'a pas joué au petit chimiste et a aligné un onze de base sans grande surprise dans les noms alignés (voir Matthys Angely comme back gauche ? C'est un autre débat).

A sa décharge, lancer des jeunes dans le grand bain à l'occasion de ce massacre n'aurait pas forcément été leur rendre un grand service. Si bien qu'à la mi-temps, c'est Mats Rits qui a été le premier à faire son entrée au jeu, pour tenter de limiter les dégâts.

Mais lors de la dernière minute de cette saison 2025/2026, Taravel a tout de même fait honneur à la formation mauve en faisant monter Adjani Mujangi Bia, un milieu défensif qui n'avait encore jamais fait son apparition sur une feuille de match de l'équipe première.

Un record de précocité

Mieux : du haut de ses 15 ans et 359 jours, le fils de Geoffrey Mujangi Bia (qu'on a notamment connu à Charleroi et au Standard) est devenu le plus jeune joueur mauve à faire ses débuts en équipe première.

Après avoir commencé la saison avec les U18 anderlechtois, Adjani Mujangi Bia a été intégré aux RSCA Futures, avec qui il a disputé six matchs en D1B. Il avait d'ailleurs déjà signé son premier contrat pro (courant jusqu'en juin 2028) l'été dernier.

Un milieu défensif pas maladroit balle au pied

C'est que les formateurs croient beaucoup en ce numéro six, qui a visiblement hérité de la technique du paternel pour garder le contrôle du ballon en toutes circonstances et sortir du pressing adverse devant sa défense.

"Cela signifie beaucoup pour moi. Je considère le club comme ma deuxième maison. Ça me rend très heureux de voir que le club croit en moi, et je suis très content de pouvoir continuer à me développer ici", expliquait-il à l'époque. Depuis, ses progès n'ont fait que s'accentuer.

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