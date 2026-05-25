Officiel : Christos Tzolis joueur de la saison, découvrez tous les lauréats des Pro League Awards

Scott Crabbé, journaliste football
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Officiel : Christos Tzolis joueur de la saison, découvrez tous les lauréats des Pro League Awards
Photo: © photonews

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Ce soir, la cérémonie des Pro League Awards avait lieu à la Bourse d'Anvers. Un peu plus de 24 heures après la dernière journée de championnat, le gratin du football belge se réunissait pour décerner plusieurs récompenses individuelles.

Comme chaque année, l'importance de ces récompenses est montée crescendo jusqu'au graal tant convoité : le trophée de meilleur joueur de la saison. Mais avant de connaître le successeur d'Ardon Jashari, plusieurs catégories ont été passées en revues.

Sans surprise, Bruges a raflé plusieurs prix. A commencer par celui du plus beau but de l'année, revenant à Hans Vanaken grâce à sa pêche en pleine lucarne contre l'Union pour décider de la course au titre il y a une semaine. Mais aussi celui de l'espoir de l'année, décerné à Aleksandar Stankovic pour sa belle progression depuis son arrivée en prêt de l'Inter.

Vrancken mis à l'honneur, Tzolis en guest star

L'entraîneur de la saison est par contre trudonnaire : sans surprise, Wouter Vrancken a remporté le scrutin, après avoir emmené le STVV des Playdowns à la troisième place du classement grâce à un jeu léché.

Le trophée du meilleur arbitre est quant à lui resté chasse gardée de Bram Van Driessche. l'arbitre était d'ailleurs au sifflet de la finale de Coupe entre l'Union Saint-Gilloise et Anderlecht, il sera d'ailleurs à la Coupe du Monde en tant qu'arbitre VAR.


Restait à décerner la récompense tant attendue. Et c'est assez méritoirement que Christos Tzolis a été élu joueur de l'année. Très déçu de ne pas avoir reçu le Soulier d'Or cet hiver, le Grec a cette fois été sacré, notamment servi par des Playoffs de feu (8 buts et 10 assists en 10 matchs). Son dernier trophée avant un départ cet été ? Notons qu'en D1b, c'est Christian Brüls qui a été élu joueur de la saison pour ses prestations de haut vol avec Beveren.

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