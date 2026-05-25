Hans Vanaken pense déjà à ses propres adieux à Bruges : "Pour moi aussi, cela se rapproche"

Simon Mignolet a eu droit à un bel hommage du Club de Bruges pour son dernier match. Une soirée forcément particulière pour Hans Vanaken, devenu un proche ami du gardien, qui n'a pas pu s'empêcher de penser à ses propres adieux.

Avec un clean sheet, Simon Mignolet a pu dire adieu à sa carrière de la plus belle des manières. À un quart d’heure du terme, il a été remplacé sous une ultime ovation.

Pour Hans Vanaken, et plus largement pour tout le Club de Bruges, l’objectif était d’offrir une belle sortie à Mignolet. "Nous ne voulions pas laisser filer le match et peut-être perdre 0-4," a souligné Hans Vanaken. "Pour lui, nous avons trouvé la motivation nécessaire afin de lui offrir les plus beaux adieux possibles."

"C’est amplement mérité pour lui, pour toute sa carrière. Je pense qu’en six ans au Club de Bruges, nous avons construit une véritable amitié. Même en dehors du football, nous sommes devenus amis. Nos femmes s’entendent aussi très bien."

Les adieux de Vanaken se rapprochent aussi

"Le départ de Simon m’a touché, parce que je me suis aussi vu à sa place dans quelques années. Pour moi aussi, cela se rapproche, et ça m’a rendu assez ému", a encore confié le Brugeois.

Hans Vanaken fêtera ses 34 ans en août et a récemment prolongé son contrat jusqu’à la mi-2028. Les deux prochaines saisons, il devra donc évoluer sans Mignolet au Club de Bruges.



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"Nous nous verrons un peu moins maintenant, car il va retourner vivre dans le Limbourg. Peut-être que je le croiserai encore à la fédération, où il va travailler. Mais de temps en temps, avec Denis Odoi, nous formions un petit groupe, nous nous arrangerons sûrement pour aller manger quelque chose ensemble."