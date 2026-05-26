Du Standard à l'une des grosses surprises du football européen : la Ligue des Champions en ligne de mire

Dans le championnat hongrois, le club de Györ a créé la surprise en étant sacré champion. Avec une petite touche belge dans l'encadrement.

Club historique du football hongrois, Ferencváros a fait figure de référence durant la dernière décennie. Le club de Budapest avait enchaîné pas moins de sept titres de champion d’affilée, mais cette impressionnante série a pris fin cette saison.

C’est Györ ETO FC qui en est responsable. Remonté seulement il y a deux ans dans l’élite, le club est déjà devenu la meilleure équipe de Hongrie. Bernd Thijs, Steven Verharen et Ludo Pollens ont vécu ce succès aux premières loges.

Un club en pleine ascension

Thijs y est adjoint, tandis que Verhaeren occupe le poste de directeur sportif. Pollens accompagne les joueurs comme coach mental. "Une bonne structure, des transferts ciblés et un football offensif", voilà selon Thijs, cité par Sporza, le secret du club.

Bernd Thijs a rejoint la Hongrie il y a maintenant deux ans, à son départ du Standard. Conservé par Ivan Leko dans son staff dans un premier temps, il n'avait pas fait partie du casting pour la deuxième saison du Croate à Sclessin.







L'offre de Györ pouvait paraître surpenante, mais elle est arrivée à point nommé : "On s’est mis au travail tout de suite, on a introduit une certaine méthodologie au sein du club. Cette saison-là, on a déjà bien lancé la machine et on a terminé quatrième".

La structure est déjà très performante : "Nous disposons d’une formation d’élite, ce qui est le cas de très peu de clubs dans le pays. Cela nous a permis de faire monter beaucoup de joueurs vers l’équipe première. Avec des transferts ciblés, cela s’est révélé payant".

Györ en veut plus

Même en Hongrie, le développement fulgurant de l'Union Saint-Gilloise est cité comme exemple à suivre : "Nous essayons de recruter de la même manière et nous voulons développer notre propre style de jeu", explique Thijs. "Nous tentons aussi d’aller chercher des joueurs inconnus dans les divisions inférieures, qui se révèlent ensuite être de vrais coups de maître".

L'un de ces coups de maître aura été la signature de Nadhir Benbouali. L'ancien Carolo, pourtant loin d'être à son affaire dans le Pays Noir, a été l'un des grands artisans du titre avec ses 15 buts en 32 matchs de championnat hongrois. Après d'être déjà refait une santé en prêt, l'attaquant algérien a été transféré définitivement et rêve désormais d'une place à la Coupe du Monde avec sa sélection. Avant de se montrer à l'Europe la saison prochaine ?

Grâce au titre, Györ pourra en effet goûter aux tours préliminaires de la Ligue des champions. Le conte de fées hongrois aura-t-il une suite spectaculaire ? "Les vacances seront courtes", sourit Thijs. "Mais c’est le seul point négatif : on verra ce qu’on peut réaliser lors de ces tours préliminaires". L'élève aura-t-il l'occasion de dépasser le maître, en défiant l'Union sur la route de la phase de ligue ? Réponse dans le courant de l'été.