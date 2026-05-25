"Oui, ce sont des boulettes" : Jonathan Lardot reconnaît deux grosses erreurs arbitrales durant les Playoffs

Même s'il reste encore un match (le barrage pour l'Europe entre Genk et La Gantoise), la saison est pratiquement terminée pour tout le monde. L'heure est aux premiers bilans, y compris du point de vue du département arbitral.

Pour sa dernière apprition du lundi cette saison dans 'Under review', Jonathan Lardot a pris la parole pour faire un bilan global de l'arbitrage belge. L'ancien arbitre en est à sa deuxième année à la tête du département, il estime que des améliorations ont pu être observées tout au long de ces derniers mois.

"Le bilan global est très positif", commence-t-il au micro de DAZN. En s'attardant sur les Playoffs, il reconnaît toutefois quelques ombres au tableau : "Il n'y a que deux phases qui me chagrinent : ce penalty qui aurait dû être sifflé contre l'Union lors de la charge de Kevin Mac Allister sur un joueur de Saint-Trond à l'occasion du premier match ; et cette double jaune infligée à Etienne Camara contre Westerlo".

Un manque de feeling derrière l'écran ?

Les deux phases avaient fait parler : Saint-Trond (et le Club de Bruges en sa qualité d'adversaire direct de l'Union au classement) avait crié au scandale, estimant mériter un penalty clair au Parc Duden, alors que le score n'était que de 1-0. Même incompréhension à Charleroi, lors de la deuxième carte jaune adressée à Camara pour son dialogue 'non-autorisé' avec l'arbitre, seul le capitaine ayant le loisir d'aller discuter les décisions de l'homme en noir.

"Ce sont des points sur lesquels on doit vraiment travailler. On peut appeler ça des boulettes : en tant qu'arbitres, on est parfois trop tatillons sur la technique et on oublie le contexte global. C'est là-dessus qu'on doit travailler parce que c'est globalement ça qui détermine l'image de l'arbitrage", concède Jonathan Lardot.



Le boss des arbitres belges conclut sur une piste de solution : "Pour cela, on peut travailler sur le VAR, que ce soit au niveau des processus de décision ou sur la compréhension de l'intervention par les spectateurs".