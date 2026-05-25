Anderlecht veut poursuivre sa collaboration avec Jérémy Taravel... mais dans un autre rôle

Anderlecht veut poursuivre sa collaboration avec Jérémy Taravel... mais dans un autre rôle
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Anderlecht a bouclé sa saison sur une lourde défaite face à l'Union SG (5-1), mais désormais le club prépare déjà la saison prochaine. Le club bruxellois souhaiterait conserver Jérémy Taravel dans son staff, mais plus en tant qu'entraîneur principal.

Anderlecht semble déjà avoir pris une décision en interne concernant l’avenir de Jérémy Taravel. Le Français ne devrait sans surprise pas rester entraîneur principal des Mauves. Cette décision n’a toutefois pas encore été communiquée officiellement. Anderlecht attendrait qu’Antoine Sibierski, son directeur sportif, ait trouvé un nouvel entraîneur principal.

Anderlecht veut tout de même le conserver

Le club ne souhaite cependant pas mettre totalement fin à sa collaboration avec Jérémy Taravel. Selon Het Laatste Nieuws, Anderlecht espère que le Français restera à bord comme assistant du futur entraîneur principal.

À Neerpede, son travail réalisé ces derniers mois dans des circonstances difficiles est apprécié. Il a repris l’équipe temporairement dans une période agitée et a tenté de ramener du calme au sein du groupe, malgré des résultats décevants.

Beaucoup de travail pour Antoine Sibierski

Antoine Sibierski s’apprête de son côté à vivre un été très chargé. Anderlecht ne doit pas seulement trouver un nouvel entraîneur, mais aussi reconstruire sportivement en vue de la saison prochaine.

Dans moins de deux mois, les Mauves débuteront déjà le deuxième tour préliminaire de l’Europa League. La préparation de la nouvelle saison devra donc commencer rapidement. Anderlecht devra également trancher plusieurs dossiers au sein du noyau.

Lire aussi… L'exemple de Duranville doit faire réfléchir Nathan De Cat : un départ, vraiment ?

La question est désormais de savoir si Taravel est lui-même ouvert à un rôle d’assistant. Le Français ne s’est pas encore exprimé publiquement sur les plans d’Anderlecht. 

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