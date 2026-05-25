Le staff doit s'adapter : l'important incendie à Tubize pas sans conséquence pour les Diables
Photo: © photonews
Le staff doit s'adapter : l'important incendie à Tubize pas sans conséquence pour les Diables
Cela n'aura pas échappé aux habitants du sud-ouest du Brabant Wallon : un important incendie s'est déclaré aujourd'hui à Tubize, dans un entrepôt de vêtements. Si son intensité est à la baisse, le bâtiment pourrait continuer à se consumer pour quelques jours encore. Avec l'amiante présent dans les fumées dégagées, la population a été invitée à rester chez elle et à fermer portes et fenêtres.
Et cela a aussi des conséquences pour les Diables, qui se sont retouvés aujourd'hui au centre fédéral de Tubize. Suite à cet incendie, l'entraînement de demain a été délocalisé à Neerpede. L'évolution de la situation se fera ensuite au jour le jour.
La préparation des Diables Rouges pour la Coupe du Monde débute officiellement ce lundi avec les joueurs ayant terminé leur saison ou qui sont en manque de temps de jeu. Plusieurs visages ont déjà été aperçus à Tubize, comme en témoignent des photos publiées par la Fédération belge de football sur ses réseaux sociaux.
Diego Moreira, Romelu Lukaku, Dodi Lukebakio, Thomas Meunier, Arthur Theate, Nicolas Raskin, Nathan Ngoy et Matías Fernández-Pardo figurent dans les photos partagées. À noter aussi la présence de Maarten Vandevoordt, qui prendra part au stage de préparation du tournoi mais qui ne se rendra finalement pas aux États-Unis.
26 joueurs ont été convoqués pour disputer le Mondial 2026. Ceux-ci devront évidemment se préparer correctement afin d'être prêts pour le tournoi qui démarrera le 15 juin prochain pour la Belgique.
La préparation commence ce lundi avec les joueurs ayant terminé leur saison ou en manque de temps de jeu, comme Romelu Lukaku, qui suit d'ailleurs déjà un programme individuel à Tubize depuis quelques jours.
Pour rappel, Big Rom a terminé sa saison avec le Napoli plus tôt que prévu, d'un commun accord, dans l'objectif d'être dans la meilleure forme possible pour la Coupe du monde. Cette saison, le meilleur buteur de l'histoire de la sélection belge n'a disputé qu'un faible total de 64 minutes.
Zeno Debast est lui toujours en train de poursuivre sa rééducation. Touché à la cuisse, le défenseur central est lancé dans un sprint afin d'être prêt pour la Coupe du monde. À noter que dimanche soir, son équipe s'est inclinée en finale de la Coupe du Portugal face à une équipe de seconde division, le SCU Torreense.
La suite du programme
Le samedi 30 mai, le reste des joueurs rejoindra le groupe, sauf Leandro Trossard. Le Belge sera absent puisqu'il disputera la finale de la Ligue des champions le même jour avec Arsenal face au PSG, à Budapest, en Hongrie. Il devra ensuite cependant rapidement rejoindre la sélection pour disputer les matchs amicaux.
Le lundi 1er juin, les Diables Rouges s'envoleront pour Rijeka, en Croatie. Ils y affronteront les Croates le lendemain au HNK Rijeka Stadium Rujevica. Les hommes de Rudi Garcia disputeront ensuite une dernière rencontre amical le samedi de la même semaine face à la Tunisie au Stade Roi Baudouin.
Deux jours plus tard, les Diables Rouges s'envoleront directement vers les États-Unis, et plus précisément Seattle, où est situé leur camp de base.
Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot