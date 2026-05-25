Kevin Mac Allister a-t-il joué son dernier match pour l'Union ? Sa réponse aux supporters

Kevin Mac Allister a-t-il disputé son dernier match au Parc Duden ? Lui-même n'en sait rien mais n'exclut pas de prolonger encore un peu plus son séjour.

C'est avec le sentiment du devoir accompli que Kevin Mac Allister s'est présenté à notre micro, après avoir conclu la saison en beauté face à Anderlecht : "Maintenant, on va pouvoir relâcher la pression, avant de se remobiliser pour la saison prochaine".

L'Argentin s'inclut dans le lot, mais sera-t-il seulement à nouveau de la partie la saison prochaine ? L'intérêt ne manque pas après avoir livré un nouvel exercice de très haute volée dans la défense unioniste (et à l'abordage dans le rectangle adverse). Hier, il est apparu assez ému à sa sortie (peu habituelle). Un remplacement en guise d'adieux ?

Mac Allister n'est pas si catégorique : "Rester à l'Union est certainement une option pour moi. Ici, je joue, je peux montrer ce que je sais faire et j'ai le respect de tous : équipiers, direction, supporters. Je ne sais pas de quoi mon avenir sera fait, c'est vrai. Mais il me sera vraiment compliqué de retrouver un club comme l'Union".

Kevin Mac Allister pèse le pour et le contre

Le fait d'avoir tout gagné et d'avoir également goûté à la Ligue des Champions n'agit-il pas comme un sentiment d'avoir 'fini le jeu', de devoir signer ailleurs pour refranchir un palier ? "Cela doit tout simplement être l'objectif du club saison après saison", tempère le principal intéressé.

Pour cet apache au grand coeur, le prochain enjeu arrive toutefois avant le mercato : Mac Allister a été repris dans la présélection de l'Argentine, il espère bien figurer dans la liste finale et ainsi être de la partie à la Coupe du Monde.





"Je pense que j'ai une chance d'y être. Le staff doit faire face à quelques blessés en défense, d'autres joueurs ne sont pas à 100%. Participer à la Coupe du Monde avec mon frère serait un rêve", estime-t-il.

"Ai-je réservé mon mois de juin ? Je n'ai réservé que mon billet jusqu'en Argentine. Quoi qu'il se passe, j'y retournerai, ma famille est là-bas. Si je me tiendrai en forme d'ici-là ? Je saurai jeudi si je suis repris ou pas, je pense que j'ai le droit de me détendre en famille avant ça", conclut Kevin Mac Allister.

Vu ses prestations, le natif de Santa Rosa pourrait clairement prétendre à tenter sa chance dans un championnat européen plus relevé que la Pro League. Et pourtant, c'est bien l'Union qui lui a permis de goûter à sa première sélection avec l'Argentine. Un argument qui pourrait jouer en faveur du club. D'autant qu'avec sa prolongation de contrat de l'été dernier, le joueur ne semble pas forcément pressé de partir. Même si des réflexions quant aux offres qui lui arriveront dans les prochaines semaines, il y en aura inévitablement.