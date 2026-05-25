Lommel ne veut pas faire de la simple figuration en Pro League : le CEO dévoile ses ambitions

Lommel retrouvera la Pro League la saison prochaine et ne compte pas simplement y faire de la figuration. Le CEO Mattijs Manders annonce déjà un été chargé.

Pour Mattijs Manders, le CEO de Lommel, ces dernières semaines ont été particulièrement intenses. Mais au final, cela en valait la peine. "Rater une promotion, on ne souhaite ça à personne", a-t-il confié au micro du Belang van Limburg. "Je l’ai vécu il y a quelques années avec le NAC. Je me suis donc dit : cela ne m’arrivera vraiment pas une deuxième fois. Cette fois, heureusement, je suis du bon côté de l’histoire."

Lommel va désormais avoir l’occasion de franchir un cap important en Pro League. Mattijs Manders avait visiblement déjà confiance en son groupe. "Nous étions déjà un peu préparés à ce scénario, ce qui nous a permis d’effectuer une partie du travail en amont."

Mattijs Manders veut voir le Soevereinstadion plein chaque semaine

"Ce sera un été très chargé, aussi sur le plan commercial", a-t-il ajouté "J’ai souvent dit que je voulais voir 4.000 personnes venir assister aux matchs de Lommel, mais je ne vais plus m’en contenter désormais. Le Soevereinstadion doit tout simplement être plein chaque semaine."

Lommel nourrit de grandes ambitions et compte tout mettre en œuvre pour les réaliser. "Nous allons former une équipe capable de se maintenir en D1A", a-t-il promis aux supporters.