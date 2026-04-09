La grande surprise de la Coupe du monde ? "Pour la première fois, j'étais présélectionné en mars"

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Pourtant prolifique de l'autre côté de l'Atlantique, Hugo Cuypers n'a jamais reçu sa chance chez les Diables Rouges. L'attaquant de 29 ans a fait une croix presque définitive sur la Coupe du monde, mais espère encore être un jour convoqué en équipe nationale.

Du haut de ses 29 ans, Hugo Cuypers pourrait avoir fait une croix sur les Diables Rouges depuis son arrivée à Chicago Fire, en février 2024, en provenance de La Gantoise. Ce n'est pourtant pas le cas.

"Nous avons déjà eu une discussion d'exploration avec Vincent Mannaert et Pierre Locht. Ils m'ont indiqué qu'ils suivaient mes performances. Au mois de mars, je figurais même dans la présélection, une première depuis mon arrivée à Chicago", a déclaré l'attaquant de 29 ans dans les colonnes de Het Laatste Nieuws.

Auteur de quatre buts en quatre matchs (il en a manqué deux pour blessure) depuis la reprise de la MLS, le Liégeois de naissance en est à 35 réalisations en 74 apparitions avec son nouveau club. Il n'a cependant jamais été retenu dans la sélection finale.

Hugo Cuypers a fait une croix sur la Coupe du monde, mais pas encore sur les Diables

"Le sélectionneur fait ses choix, et je les respecte. Une participation à la Coupe du monde semble improbable, mais je n'exclus rien. Combien de joueurs sont convoqués pour la première fois à la Coupe du monde ? Quasiment aucun. Il reste une infime chance, mais je ne compte pas vraiment dessus."


Hugo Cuypers est donc lucide sur sa situation, mais ne perd pas espoir. "Ce serait vraiment dommage que je ne sois jamais sélectionné en équipe nationale. Heureusement, je ne compte pas arrêter ma carrière dans trois mois", a-t-il conclu, désireux donc de tenter à nouveau sa chance lors de la prochaine Ligue des Nations et de la campagne de qualification pour l'Euro 2028.

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