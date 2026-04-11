Le RAEC Mons se sépare d'une icône en raison de "désaccords avec le staff"

Maxime Vandermeulen n'est plus un joueur du RAEC Mons. Le gardien de but des Dragons était l'un des héros de la montée en D1 ACFF.

C'est un petit choc à l'Albert de Mons : Maxime Vandermeulen (29 ans), gardien des Dragons, a été prié de s'en aller. Il quitte le club officiellement "d'un commun accord", mais selon les informations de Sudinfo, L'Avenir et plusieurs sources régionales, il s'agirait d'un désaccord avec le staff.

Cette saison, Vandermeulen était le titulaire incontestable en phase classique, portant même le brassard de capitaine à quelques reprises. Il n'a cependant pas disputé une minute en Playoffs pour la montée. On en connaît donc désormais la raison.

Vandermeulen écarté après sa commotion ?

Selon certaines sources, le désaccord daterait du match entre Mons et Rochefort, lors duquel Vandermeulen a pris un coup sur la tête à la 82e minute. Il a alors dû sortir et suivre le protocole commotion. Il s'est ensuite rendu à l'hôpital et y a fait des tests, le club ne disposant pas de médecin sur place.

Pour ceux qui veulent plus d’explications :



Maxime Vandermeulen a pris un coup à la tête contre Rochefort, il est sorti et se sentait pas bien alors il est allé à l’hôpital juste après la fin du match et lui ont diagnostiqué une commotion.



Mons n’avais pas de médecin sur place — Isagi 🇲🇦 (@heesag1) April 9, 2026

Le RAEC Mons souhaitait cependant que son gardien de but revienne en bus avec le groupe et fasse ses examens à Mons. Suite à cela, Vandermeulen aurait été écarté du groupe et même placé 3e gardien derrière un jeune du club.





Dans un entretien accordé à La Dernière Heure à ce sujet, Maxime Vandermeulen est très clair : "Les choses ont changé à Mons depuis l'arrivée de la nouvelle direction". Le genre de situation qui ne risque pas de rendre les nouveaux dirigeants et les investisseurs jamaïcains plus populaires auprès du public montois.