Surprise en MLS : le coach de Messi et Suarez décide de s'en aller

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Javier Mascherano, coach de l'Inter Miami en MLS, quitte le club floridien. L'année passée, il avait remporté le premier titre de champion de l'histoire du club.

Arrivé en novembre 2024, Javier Mascherano quitte l'Inter Miami. C'est ce qu'a annoncé le club floridien, ce mardi. L'Argentin s'en va sur un titre de champion glané en 2025, le tout premier dans l'histoire de la franchise créée en 2020. 

Mascherano avait dirigé l'équipe olympique d'Argentine lors des JO de Paris, après avoir été l'entraîneur U20 de l'Albiceleste. On ignore s'il prévoit un retour au football de sélection, ou s'il continuera sa carrière en club.

Javier Mascherano, champion avec Messi, Suarez, Busquets et Alba

Car les débuts en tant qu'entraîneur de club étaient indéniablement liés à la présence d'un homme à l'Inter Miami : Lionel Messi. Javier Mascherano avait rejoint la Pulga, qu'il a cotoyée au FC Barcelone et en sélection, ainsi que leurs anciens coéquipiers au Barça Luis Suarez, Jordi Alba ou encore Sergio Busquets. 

"Javier Mascherano a décidé de mettre fin à son mandat en tant qu’entraîneur principal. Un champion qui, avec son staff, fera toujours partie de la famille de l’Inter Miami, et restera à jamais lié à notre première étoile", écrit le club. 


En attendant qu'un nouvel entraîneur soit nommé, c'est Guillermo Hoyos, jusqu'ici directeur sportif de l'Inter Miami, qui prendra place sur le banc. 

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