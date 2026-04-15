Joan Laporta furieux après l'élimination du Barça : "Prétendre que les arbitres nous favorisent est honteux"

Président du FC Barcelone, Joan Laporta ne digère pas l'élimination contre l'Atlético de Madrid en quarts de finale de la Ligue des Champions, ni l'arbitrage lors de ces deux rencontres, ni le rejet de la plainte par l'UEFA après le match aller. Il ne compte pas s'arrêt là.

Les deux premiers quarts de finale retour de la Ligue des Champions ont eu lieu ce mardi soir. Ils ont vu se qualifier l'Atlético de Madrid et le Paris Saint-Germain, au détriment du FC Barcelone et de Liverpool.

Chez les Catalans, cette défaite face aux Colchoneros fait mal, alors que le club se bat pour le titre en Liga et convoitait encore un joli triplé après sa victoire en Supercoupe et son élimination en Coupe du Roi contre... l'Atlético.

Joan Laporta très furieux contre l'arbitre et l'UEFA !

D'autant que cette élimination est principalement due à l'arbitrage, si l'on en croit les dires de Joan Laporta, le président du FC Barcelone, interrogé par les médias espagnols lors de l'ATP 500 de Barcelone (en tennis), ce mercredi.

"Ils sont sans scrupules. Prétendre que les arbitres favorisent le Barça est honteux. Il leur suffit de regarder ce match de Ligue des champions. C'est une honte et personne n'y croit", a-t-il lâché.

Et il ne s'est pas arrêté là, d'autant que la première plainte déposée après le match aller n'avait pas porté ses fruits. "Nous avons déposé une plainte et on nous a répondu qu'elle n'était pas recevable. C'est incompréhensible. Nous allons demander une nouvelle explication. C'est une honte, c'est inacceptable", a conclu Joan Laporta, visiblement furibard.



