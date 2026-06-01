Vers un départ du Celtic ? Arne Engels suivi par l'AC Milan

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Arne Engels pourrait quitter le Celtic cet été. Selon Sacha Tavolieri, il est suivi par des clubs de Premier League et de Serie A.

Le Diable Rouge est actuellement sous contrat avec le Celtic jusqu’en juin 2028, mais semble peu à peu réfléchir à la prochaine étape de sa carrière. Le milieu de terrain a récemment rejoint l’agence DWMA, ce qui alimente déjà les rumeurs.

Ce changement est perçu comme un signal clair : Arne Engels souhaite évaluer ses options en vue du prochain mercato. Le Belge a connu une belle progression ces dernières années. Passé par le Club NXT puis Augsburg, il a ensuite rejoint le Celtic, où il a gagné en expérience. Son profil reste particulièrement intéressant : jeune, puissant physiquement, à l’aise techniquement et déjà international belge.

L’AC Milan suit la situation d’Arne Engels

Selon Sacha Tavolieri, plusieurs clubs de Premier League et de Serie A surveillent sa situation, dont l'AC Milan, qui aurait inscrit son nom sur sa liste. Un transfert n’est pas encore concret à ce stade, mais cet intérêt montre qu’Arne Engels garde une belle cote sur le marché.

Pour le joueur belge, l’enjeu sera surtout de faire le bon choix. Un départ vers la Premier League ou la Serie A pourrait être attractif sportivement, mais impliquerait aussi une concurrence plus importante.


Une chose semble déjà certaine : Arne Engels sera un nom à suivre lors du prochain mercato estival. Cette saison, le milieu de terrain de 22 ans a disputé pas moins de 46 rencontres avec le Celtic, pour 3.100 minutes de jeu. Il a inscrit sept buts et délivré huit passes décisives.

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