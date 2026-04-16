C'est officiel, Bernardo Silva quittera Manchester City en fin de saison : "Je repars comme l'un des vôtres"

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste de football
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C'est officiel, Bernardo Silva quittera Manchester City en fin de saison : "Je repars comme l'un des vôtres"
Photo: © photonews
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Bernardo Silva va quitter Manchester City à la fin de cette saison. Le club anglais a annoncé la nouvelle dans un communiqué ce jeudi après-midi.

C'était attendu, mais c'est désormais confirmé, Bernardo Silva ne prolongera pas son aventure en terre mancunienne. En fin de contrat cet été, le Portugais devra chercher un nouveau défi.

Le milieu offensif avait rejoint Manchester City en juillet 2017. C'est un chapitre long de neuf années qui s'apprête à se fermer du côté du club récent vainqueur de la Carabao Cup.

Les mots de Bernardo Silva

"Quand je suis arrivé il y a 9 ans, je poursuivais le rêve d’un petit garçon : réussir dans la vie et accomplir de grandes choses. Cette ville et ce club m’ont donné bien plus que cela, bien plus que ce que j’aurais pu espérer", a-t-il souligné.

Le joueur remercie tout le monde et se montre énormément reconnaissant. "Je suis arrivé en tant que joueur de Manchester City, je repars comme l’un des vôtres, un supporter de Manchester City à vie. Continuez à soutenir cette jeune équipe, je suis sûr qu’elle vous offrira encore de grands moments à l’avenir."

Mais l'aventure n'est pas encore totalement terminée : "Profitons ensemble de ces dernières semaines et battons-nous pour ce que cette saison peut encore nous offrir."

"Il restera dans l’histoire comme l’un des meilleurs et des plus populaires joueurs du club", a de son côté écrit Manchester City.

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