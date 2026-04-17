Clap de fin pour Jelle Vossen : Zulte Waregem fait le ménage et se sépare de cinq joueurs

Muzamel Rahmat Aernout Van Lindt
Muzamel Rahmat et Aernout Van Lindt
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Clap de fin pour Jelle Vossen : Zulte Waregem fait le ménage et se sépare de cinq joueurs
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Zulte Waregem fait le ménage dans son effectif cet été. Au moins cinq joueurs vont quitter le club, dont Jelle Vossen, dont le contrat ne sera pas prolongé.

Il y a un an, Jelle Vossen offrait le titre à Zulte Waregem grâce à son but décisif contre le RWDM. Comme quoi, beaucoup de choses peuvent se passer en douze mois. Aujourd'hui, l'Essevee s'est maintenu au plus haut niveau, le RWDM est en difficulté et Vossen joue très peu.

Zulte Waregem se sépare de Jelle Vossen

Vossen ne fera plus partie de l'effectif de Zulte Waregem la saison prochaine. Son contrat ne sera pas prolongé, comme l'a annoncé le club ce vendredi dans un message partagé sur ses réseaux sociaux.

"Les contrats de Jelle, Lukas, Stavros, Andres et Benoit (Nyssen) arrivent à leur terme à la fin de la saison. Nous disons au revoir à ces joueurs qui ont marqué le club ces dernières années, tant sur le terrain qu'en dehors."

Quatre autres départs actés en plus de Vossen

"Nous n'oublierons pas leur travail, leur engagement et leur lien fort avec nos supporters. Nous les remercions sincèrement pour tout ce qu'ils ont apporté au club et nous leur souhaitons le meilleur pour la suite de leur carrière et leur futur personnel."

Le club a également précisé qu'un hommage était en préparation avec les groupes de supporters. "Lors du dernier match à domicile contre Dender, nous tiendrons à les mettre à l'honneur comme il se doit." En plus de Jelle Vossen, Zulte Waregem tourne aussi la page avec Lukas Willen, Stavros Gavriel, Benoit Nyssen et Andres Labie.

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