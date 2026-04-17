Le capitaine Jonathan d'Ostilio offre la quatrième place de la D1B à Liège, Eupen loupe le tour final

Un beau symbole à Rocourt, où le capitaine Jonathan d'Ostilio offre la dernière victoire de la phase classique au RFC Liège, face à l'AS Eupen. Plombés par leurs ex, d'Ostilio et Stef Peeters du côté du Patro Eisden, les Pandas ne joueront pas le tour final de la Challenger Pro League.

Déjà qualifié pour le tour final de la Challenger Pro League, le RFC Liège reçoit l'AS Eupen ce samedi soir dans le cadre de la dernière journée, avec l'ambition de terminer en beauté devant son public et de chiper la quatrième place à Lommel pour jouer le match retour à domicile au tour final. De leur côté, les Pandas doivent s'imposer et espérer que le Patro Eisden ne batte pas les Francs Borains pour terminer sixième.

Un rêve devenu encore plus lointain dès la première minute pour les Eupenois, après l'ouverture du score du Patro Eisden via... l'ancien capitaine d'Eupen, Stef Peeters. À Rocourt, le premier quart d'heure n'est pas très animé. Les deux équipes se créent quelques situations, et surtout le RFC Liège, mais le score ne bouge pas encore.

Eupen refroidit Rocourt, Bustin égalise logiquement

Il faut attendre la 18e minute pour voir le premier but, et c'est Eupen qui l'inscrit sur sa première occasion franche. Une action initiée par la récupération haute de Caliskan, qui décale Yoram Zague sur la droite. Le jeune joueur prêté par le Paris Saint-Germain croise sa frappe et ne laisse aucune chance à Alexis André Junior. Plein à craquer, le stade de Rocourt subit un coup de froid dix minutes avant la tombée du soleil derrière sa tribune, et l'horizon.

Une ouverture du score malgré laquelle le RFC Liège rentre progressivement dans sa partie, et dans un temps fort. Alexis Lefebvre oblige le gardien Hiller à détourner son envoi en corner (27e), et dans la foulée, les Sang & Marine égalisent via un coup franc de Martin Wasinski, coupé de la tête par Jordan Bustin (1-1, 29e).





Une égalisation suivie quelques instants plus tard par un premier changement côté Eupenois, et la montée d'Oriol Busquets sur la pelouse à la place de Gabriel Barès, blessé. On pourrait donc presque croire que la pelouse, qui recense les noms "Busquets" mais aussi "Wilmots" et "De Sart" côté liégeois, est la scène de théâtre d'un match amical entre la Belgique et l'Espagne, au début des années 2000.

Après cette égalisation, c'est plutôt le RFC Liège qui continue de mettre la pression sur la défense d'Eupen. Le Matricule 4 espère même obtenir un penalty en fin de première période, mais le plongeon d'Alexis Lefebvre dans le rectangle est logiquement sanctionné d'une carte jaune. À la pause, Liège est cinquième et Eupen septième, puisque le Patro mène toujours contre les Francs Borains.

Le Patro Eisden enterre Eupen, qui ne lâche pas les armes à Rocourt

La 43e minute de Liège - Eupen en hommage à Ali Hamdi, joueur de Pontisse victime d’un arrêt cardiaque en plein match le week-end dernier 👇 pic.twitter.com/diAPMhgRfT — Loic Woos (@LoicWoos2) April 17, 2026

Le début de la seconde période vient définitivement ruiner les espoirs des hommes de Bruno Pinheiro. Non pas parce que le RFC Liège prend les commandes, mais parce que le Patro Eisden inscrit le but du break, ce qui signifie que le RFB doit en marquer deux pour permettre à Eupen de disputer le tour final.

Monté au jeu en début de seconde période, l'ancien Liégeois Zakaria Atteri est chambré par les tribunes. Depuis la surface, il tente une première fois sa chance peu après son entrée, mais n'inquiète pas Alexis André Junior, bien placé. Pratiquement éliminé de la course à la sixième place, Eupen ne lâche rien et se procure une occasion sur corner. Mais Igor Platsun, de la tête, manque le cadre (69e).

De son côté, Liège se crée aussi des occasions de prendre les commandes. Souvent via Lefebvre et Kays Ruiz-Atil, les deux hommes de Gaëtan Englebert les plus en vue sur le plan offensif. Dans la défense eupenoise, les espaces s'agrandissent au fur et à mesure que les minutes défilent et les joueurs offensifs font de moins en moins d'efforts pour revenir défendre. Et l'addition se paie, tôt ou tard.

Le capitaine Jonathan d'Ostilio offre la victoire à Liège, qui termine quatrième

Lors d'une contre-attaque amorcée sur le côté gauche, Benoît Bruggeman lance le capitaine Jonathan d'Ostilio, qui a débuté la rencontre sur le banc, dans la profondeur. Le défenseur latéral de 32 ans, à Rocourt depuis 2016 où il est arrivé en provenance... d'Eupen, frappe croisée et trompe Hiller, qui ne dévie pas suffisamment le ballon (2-1, 78e). Le but de la victoire pour les Sang & Marine, qui conservent leur avantage.

Le RFC Liège réalise d'ailleurs l'excellente opération de cette dernière journée, puisqu'il profite de la défaite de Lommel au Beerschot pour terminer à la quatrième place de la phase régulière. Lommel termine donc cinquième, le Patro Eisden, qui s'est finalement imposé 4-0, sixième et l'AS Eupen, maintenu la tête sous l'eau par ses ex, Stef Peeters et Jonathan d'Ostilio, manque le coche et le tour final.