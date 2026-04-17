Le capitaine Jonathan d'Ostilio offre la quatrième place de la D1B à Liège, Eupen loupe le tour final

Loïc Woos
Loïc Woos depuis Rocourt
| Commentaire
Le capitaine Jonathan d'Ostilio offre la quatrième place de la D1B à Liège, Eupen loupe le tour final
Photo: © Walfoot.be

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Un beau symbole à Rocourt, où le capitaine Jonathan d'Ostilio offre la dernière victoire de la phase classique au RFC Liège, face à l'AS Eupen. Plombés par leurs ex, d'Ostilio et Stef Peeters du côté du Patro Eisden, les Pandas ne joueront pas le tour final de la Challenger Pro League.

Déjà qualifié pour le tour final de la Challenger Pro League, le RFC Liège reçoit l'AS Eupen ce samedi soir dans le cadre de la dernière journée, avec l'ambition de terminer en beauté devant son public et de chiper la quatrième place à Lommel pour jouer le match retour à domicile au tour final. De leur côté, les Pandas doivent s'imposer et espérer que le Patro Eisden ne batte pas les Francs Borains pour terminer sixième.

Un rêve devenu encore plus lointain dès la première minute pour les Eupenois, après l'ouverture du score du Patro Eisden via... l'ancien capitaine d'Eupen, Stef Peeters. À Rocourt, le premier quart d'heure n'est pas très animé. Les deux équipes se créent quelques situations, et surtout le RFC Liège, mais le score ne bouge pas encore.

Eupen refroidit Rocourt, Bustin égalise logiquement

Il faut attendre la 18e minute pour voir le premier but, et c'est Eupen qui l'inscrit sur sa première occasion franche. Une action initiée par la récupération haute de Caliskan, qui décale Yoram Zague sur la droite. Le jeune joueur prêté par le Paris Saint-Germain croise sa frappe et ne laisse aucune chance à Alexis André Junior. Plein à craquer, le stade de Rocourt subit un coup de froid dix minutes avant la tombée du soleil derrière sa tribune, et l'horizon.

Une ouverture du score malgré laquelle le RFC Liège rentre progressivement dans sa partie, et dans un temps fort. Alexis Lefebvre oblige le gardien Hiller à détourner son envoi en corner (27e), et dans la foulée, les Sang & Marine égalisent via un coup franc de Martin Wasinski, coupé de la tête par Jordan Bustin (1-1, 29e).

Une égalisation suivie quelques instants plus tard par un premier changement côté Eupenois, et la montée d'Oriol Busquets sur la pelouse à la place de Gabriel Barès, blessé. On pourrait donc presque croire que la pelouse, qui recense les noms "Busquets" mais aussi "Wilmots" et "De Sart" côté liégeois, est la scène de théâtre d'un match amical entre la Belgique et l'Espagne, au début des années 2000.

Après cette égalisation, c'est plutôt le RFC Liège qui continue de mettre la pression sur la défense d'Eupen. Le Matricule 4 espère même obtenir un penalty en fin de première période, mais le plongeon d'Alexis Lefebvre dans le rectangle est logiquement sanctionné d'une carte jaune. À la pause, Liège est cinquième et Eupen septième, puisque le Patro mène toujours contre les Francs Borains.

Le Patro Eisden enterre Eupen, qui ne lâche pas les armes à Rocourt

Le début de la seconde période vient définitivement ruiner les espoirs des hommes de Bruno Pinheiro. Non pas parce que le RFC Liège prend les commandes, mais parce que le Patro Eisden inscrit le but du break, ce qui signifie que le RFB doit en marquer deux pour permettre à Eupen de disputer le tour final.

Monté au jeu en début de seconde période, l'ancien Liégeois Zakaria Atteri est chambré par les tribunes. Depuis la surface, il tente une première fois sa chance peu après son entrée, mais n'inquiète pas Alexis André Junior, bien placé. Pratiquement éliminé de la course à la sixième place, Eupen ne lâche rien et se procure une occasion sur corner. Mais Igor Platsun, de la tête, manque le cadre (69e).

De son côté, Liège se crée aussi des occasions de prendre les commandes. Souvent via Lefebvre et Kays Ruiz-Atil, les deux hommes de Gaëtan Englebert les plus en vue sur le plan offensif. Dans la défense eupenoise, les espaces s'agrandissent au fur et à mesure que les minutes défilent et les joueurs offensifs font de moins en moins d'efforts pour revenir défendre. Et l'addition se paie, tôt ou tard.

Le capitaine Jonathan d'Ostilio offre la victoire à Liège, qui termine quatrième

Lors d'une contre-attaque amorcée sur le côté gauche, Benoît Bruggeman lance le capitaine Jonathan d'Ostilio, qui a débuté la rencontre sur le banc, dans la profondeur. Le défenseur latéral de 32 ans, à Rocourt depuis 2016 où il est arrivé en provenance... d'Eupen, frappe croisée et trompe Hiller, qui ne dévie pas suffisamment le ballon (2-1, 78e). Le but de la victoire pour les Sang & Marine, qui conservent leur avantage.

Le RFC Liège réalise d'ailleurs l'excellente opération de cette dernière journée, puisqu'il profite de la défaite de Lommel au Beerschot pour terminer à la quatrième place de la phase régulière. Lommel termine donc cinquième, le Patro Eisden, qui s'est finalement imposé 4-0, sixième et l'AS Eupen, maintenu la tête sous l'eau par ses ex, Stef Peeters et Jonathan d'Ostilio, manque le coche et le tour final.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Division 2
Division 2 Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
FC Liège
Eupen

Plus de news

Wouter Vrancken sur le départ ? Le coach de Saint-Trond met les choses au clair

Wouter Vrancken sur le départ ? Le coach de Saint-Trond met les choses au clair

23:00
Fin de la phase classique en Challenger Pro League : le RWDM Brussels descend en D1 ACFF

Fin de la phase classique en Challenger Pro League : le RWDM Brussels descend en D1 ACFF

22:30
Pas de calcul pour Ivan Leko : Bruges veut battre l'Union pour reprendre les commandes

Pas de calcul pour Ivan Leko : Bruges veut battre l'Union pour reprendre les commandes

22:00
"Je ne veux aucun joueur de Bruges" : David Hubert envoie un message clair avant le choc

"Je ne veux aucun joueur de Bruges" : David Hubert envoie un message clair avant le choc

21:20
Un choc royal pour le titre : Le Club de Bruges connaît son adversaire en finale de Youth League

Un choc royal pour le titre : Le Club de Bruges connaît son adversaire en finale de Youth League

21:40
"Formidable d'être le premier club belge à atteindre la finale" : Bruges écrit l'histoire en Youth League

"Formidable d'être le premier club belge à atteindre la finale" : Bruges écrit l'histoire en Youth League

21:02
"Pas lui" : Le président d'honneur du Bayern raconte une anecdote amusante sur Vincent Kompany

"Pas lui" : Le président d'honneur du Bayern raconte une anecdote amusante sur Vincent Kompany

21:00
Succession d'Olivier Renard : Anderlecht mise sur un profil moderne venu de Ligue 2

Succession d'Olivier Renard : Anderlecht mise sur un profil moderne venu de Ligue 2

20:30
Will Still ou un coach de Pro League ? Un club de Ligue 1 hésite pour son nouveau projet

Will Still ou un coach de Pro League ? Un club de Ligue 1 hésite pour son nouveau projet

20:00
"Il ne faut pas aller trop vite" : Jérémy Taravel très clair sur le retour de Nathan De Cat

"Il ne faut pas aller trop vite" : Jérémy Taravel très clair sur le retour de Nathan De Cat

19:30
Au Mambourg, le Standard veut laver l'affront de son déplacement de janvier : "Aussi pour nos supporters"

Au Mambourg, le Standard veut laver l'affront de son déplacement de janvier : "Aussi pour nos supporters"

18:40
9
Cadeau royal ou douche froide ? Anderlecht et le STVV attendent un miracle venu d'Angleterre

Cadeau royal ou douche froide ? Anderlecht et le STVV attendent un miracle venu d'Angleterre

19:00
Le Barça pousse : deux pépites du Club de Bruges dans le viseur des Catalans

Le Barça pousse : deux pépites du Club de Bruges dans le viseur des Catalans

18:20
Anderlecht et Bruges se l'arrachent : le meilleur gardien du pays prêt à rejoindre un cador ?

Anderlecht et Bruges se l'arrachent : le meilleur gardien du pays prêt à rejoindre un cador ?

18:00
Clap de fin pour Jelle Vossen : Zulte Waregem fait le ménage et se sépare de cinq joueurs

Clap de fin pour Jelle Vossen : Zulte Waregem fait le ménage et se sépare de cinq joueurs

17:30
Ça bouge à Anderlecht : Colin Coosemans prolonge son contrat

Ça bouge à Anderlecht : Colin Coosemans prolonge son contrat

17:00
Incroyable : un pays licencie son sélectionneur... à deux mois du Mondial

Incroyable : un pays licencie son sélectionneur... à deux mois du Mondial

16:30
Historique pour le football belge : le Club de Bruges écrase Benfica et se qualifie en finale de Youth League

Historique pour le football belge : le Club de Bruges écrase Benfica et se qualifie en finale de Youth League

16:02
Le meilleur entraîneur du monde ? Vincent Kompany fait changer d'avis une légende du Bayern

Le meilleur entraîneur du monde ? Vincent Kompany fait changer d'avis une légende du Bayern

15:30
Partir ou rester ? L'Angleterre se penche sur un grand espoir d'Anderlecht

Partir ou rester ? L'Angleterre se penche sur un grand espoir d'Anderlecht

15:00
L'effet Vincent Kompany : le prochain Ballon d'Or pourrait être Bavarois

L'effet Vincent Kompany : le prochain Ballon d'Or pourrait être Bavarois

14:33
"Il a quelque chose de spécial" : Vincent Euvrard salue la montée en puissance d'une recrue du Standard

"Il a quelque chose de spécial" : Vincent Euvrard salue la montée en puissance d'une recrue du Standard

14:00
"C'était une soirée exceptionnelle" : deux Diables Rouges qualifiés pour les demi-finales de Conférence League

"C'était une soirée exceptionnelle" : deux Diables Rouges qualifiés pour les demi-finales de Conférence League

13:30
Un grand club belge s'est renseigné : pourquoi le départ de Wouter Vrancken semble de plus en plus probable

Un grand club belge s'est renseigné : pourquoi le départ de Wouter Vrancken semble de plus en plus probable

13:00
En contraste avec Romelu Lukaku, Kevin De Bruyne est prêt pour un grand Mondial : "Je suis à nouveau en forme"

En contraste avec Romelu Lukaku, Kevin De Bruyne est prêt pour un grand Mondial : "Je suis à nouveau en forme"

12:40
Le long discours de Vincent Euvrard sur Rafiki Saïd, en panne au Standard : "Je ne sais pas s'il y a un souci"

Le long discours de Vincent Euvrard sur Rafiki Saïd, en panne au Standard : "Je ne sais pas s'il y a un souci"

12:00
Le boycott a eu du bon : Westerlo a tenu compte des critiques et accueillera bien les supporters de Genk

Le boycott a eu du bon : Westerlo a tenu compte des critiques et accueillera bien les supporters de Genk

12:20
Le Club de Bruges très confiant avant le match au sommet : "Je ne vois pas ce que l'Union a de plus que nous"

Le Club de Bruges très confiant avant le match au sommet : "Je ne vois pas ce que l'Union a de plus que nous"

11:40
2
Accord trouvé : le Standard va prolonger l'un de ses titulaires jusqu'en 2029

Accord trouvé : le Standard va prolonger l'un de ses titulaires jusqu'en 2029

11:20
Le futur transfert de Mandela Keita permis... grâce à un ancien joueur des Francs Borains ?

Le futur transfert de Mandela Keita permis... grâce à un ancien joueur des Francs Borains ?

11:00
Anderlecht surveille : voici le prix demandé par Naples pour libérer Romelu Lukaku

Anderlecht surveille : voici le prix demandé par Naples pour libérer Romelu Lukaku

10:30
3
Eupen au tour final avec le RFC Liège ? Une dernière journée avec de gros enjeux en Challenger Pro League

Eupen au tour final avec le RFC Liège ? Une dernière journée avec de gros enjeux en Challenger Pro League

08:30
Du changement au Standard ? "Si tu changes après chaque mauvaise performance, tu peux devoir changer souvent"

Du changement au Standard ? "Si tu changes après chaque mauvaise performance, tu peux devoir changer souvent"

10:00
3
Cela se confirme : trois joueurs vont quitter Malines en fin de contrat le 30 juin, un titulaire hésite encore

Cela se confirme : trois joueurs vont quitter Malines en fin de contrat le 30 juin, un titulaire hésite encore

09:40
Les chiffres vont grimper : une première grosse offre sur la table de Genk pour Zakaria El Ouahdi

Les chiffres vont grimper : une première grosse offre sur la table de Genk pour Zakaria El Ouahdi

09:20
Certains vont s'affronter : la liste des Belges qualifiés pour les demi-finales d'une Coupe d'Europe

Certains vont s'affronter : la liste des Belges qualifiés pour les demi-finales d'une Coupe d'Europe

09:00

Plus de news

Les plus populaires

Division 2

 Journée 34
RFC Seraing RFC Seraing 1-2 SK Beveren SK Beveren
Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen 4-0 Francs Borains Francs Borains
RSCA Futures RSCA Futures 5-0 Olympic Charleroi Olympic Charleroi
KV Courtrai KV Courtrai 3-1 RWDM Brussels RWDM Brussels
Beerschot Beerschot 2-1 Lommel SK Lommel SK
Jong Genk Jong Genk 1-1 La Gantoise La Gantoise
Lierse SK Lierse SK 1-1 KSC Lokeren KSC Lokeren
FC Liège FC Liège 2-1 Eupen Eupen
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved