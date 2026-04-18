Interview 🎥 Jonathan d'Ostilio, capitaine liégeois méritoiremement heureux : "Offrir ça à ce club, ces supporters..."

Loïc Woos
Loïc Woos depuis Rocourt
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🎥 Jonathan d'Ostilio, capitaine liégeois méritoiremement heureux : "Offrir ça à ce club, ces supporters..."
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Un joli symbole que ce but de Jonathan d'Ostilio pour offrir la victoire et la quatrième place au RFC Liège face à l'AS Eupen, ce vendredi soir. Le capitaine Sang & Marine se montrait méritoiremement heureux à notre micro.

La cerise sur le gâteau pour le RFC Liège, qui s'est imposé contre Eupen et qui a profité de la défaite de Lommel au Beerschot pour rafler la quatrième place de la Challenger Pro League. A notre micro, un capitaine, Jonathan d'Ostilio, naturellement heureux. "C'est une soirée parfaite. Avec, en plus, cette quatrième place qu'on offre à tout ce club, à tous ces supporters. On ne pouvait pas rêver mieux aujourd'hui."

Les Sang & Marine ont remporté ce dernier match de la phase classique devant un stade comble, et ont largement pu célébrer au coup de sifflet final. "On s'attendait à ce qu'il y ait beaucoup de monde, notamment dû à nos résultats, puisqu'on était déjà qualifiés pour les Play-Offs", poursuit le défenseur latéral liégeois, arrivé en 2016 à Rocourt en provenance... d'Eupen.

"Mais on voulait absolument terminer le travail à la maison, même si Eupen pouvait encore se qualifier aussi. L'essentiel était de gagner et de terminer le plus haut possible, et c'est chose faite", souriait le joueur de 32 ans, tandis que les Pandas ne pouvaient de toute façon plus rêver du tour final puisque le Patro Eisden s'imposait largement face aux Francs Borains.

Le retour lundi soir et non dimanche, Liège-Bastogne-Liège en cause 

Ce sera donc Lommel en demi-finale de Play-Offs pour le RFC Liège, qui s'est donné le droit de recevoir le match retour (lundi soir et non dimanche soir à cause de la course cycliste Liège - Bastogne - Liège) après avoir dépassé les Limbourgeois lors de la dernière journée. Un adversaire plus abordable que le Beerschot, même s'il faudra tous les battre pour rêver de la D1A. "Je pense que ça reste un match de Play-Offs. Les équipes qui sont là n'y sont pas par hasard et cela va se jouer sur les détails."

"A nous d'être plus forts pour sortir vainqueurs de ce premier round contre Lommel. On a fait le travail pour recevoir au match retour, mais on joue chaque match pour les gagner et on ne va pas aller là pour faire match nul. On va continuer à faire ce qu'on a fait cette saison et on va essayer de gagner là-bas pour offrir un autre bon match à nos supporters."

Lire aussi… 🎥 Objectif manqué pour l'AS Eupen : "L'année prochaine, avec le QSI, on reviendra plus forts"

Sur une note plus personnelle, pour finir, un fameux symbole pour Jonathan d'Ostilio, capitaine du RFC Liège depuis de longues années et parfait reflet des valeurs Sang & Marine. "Il y a encore quelques jours, je m'entraînais individuellement. Pouvoir rejouer 45 minutes et pouvoir offrir la victoire à mon équipe, je ne pouvais pas rêver mieux que ça. La blessure ? Ça va, on va dire que ça a tenu, et j'espère que ça va encore tenir quelques semaines. Ça tirera un peu demain, puis c'est reparti", s'amusait un Jonathan d'Ostilio méritoitement heureux.

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