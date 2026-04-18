La FIFA dénonce les tarifs fous mis en place par les USA durant la Coupe du Monde

La FIFA a dénoncé ce vendredi les tarifs excessifs prévus par l'état du New Jersey pour les trajets vers le MetLife Stadium durant la Coupe du Monde 2026.

Nous vous en parlions récemment : certains des tarifs mis en place par le comité d'organisation de la Coupe du Monde 2026, en particulier aux USA, risquent de faire ouvrir des yeux ronds aux supporters. Ainsi, on sait déjà que les billets pour le MetLife Stadium, qui accueillera entre autres la finale, pourraient coûter 100 dollars depuis la ville de New York, tandis que la ville de Boston ferait payer 85 dollars pour le bus se rendant au Gillette Stadium.

Ce ne sont que deux exemples, les autres villes-hôtes n'ayant pas encore communiqué clairement sur les tarifs envisagés. Mais tout ça, additionné au prix des tickets, des vols et même des parkings (entre 75 et 125 dollars!), fait grimper l'addition.

Or, même aux yeux de la FIFA, il semblerait que les prix des billets pour les transports soit excessif. "Fixer arbitrairement des prix élevés et exiger que la FIFA en assume le coût est sans précédent", a estimé dans un communiqué le directeur des opérations de la Coupe du monde, Heimo Schirgi.

Même la FIFA trouve que le New Jersey exagère

"Aucun autre organisateur d'événement mondial, de concert ou de grande manifestation sportive n'a été confronté à une telle demande", ajoute le communiqué de la FIFA. La gouverneure du New Jersey, qui est à la base de cette hausse des prix, comme nous vous l'expliquions, a notamment souligné que la FIFA devrait couvrir ces frais pour les fans, étant entendu qu'elle prévoyait de dégager 11 milliards d'euros de bénéfices.

"La Fifa devrait générer environ 11 milliards de dollars de revenus, et non de bénéfices comme l'affirme à tort la Gouverneure (...) ces revenus sont réinvestis dans le développement du football, en particulier pour les jeunes et les femmes, partout dans le monde".





La FIFA a également partagé les montants pratiqués dans d'autres villes-hôtes, qui se situeraient donc entre 1,25 et 15 dollars - des sommes nettement plus raisonnables. Les supporters des Diables peuvent donc souffler - sauf si la Belgique va jusqu'en finale, auquel cas il faudra peut-être payer le tarif délirant de la navette new-yorkaise...