Les transports gratuits à la Coupe du Monde ? Ne rêvez pas : les supporters devront payer une fortune

Il semblerait qu'au contraire des nations ayant accueilli les Coupes du Monde précédentes, les USA n'aient aucune intention de rendre les transports en commun gratuits pour les supporters disposant de tickets pour les matchs.

Ceux d'entre vous qui étaient présents à la Coupe du Monde 2018 en Russie s'en rappeleront : pour la durée du tournoi, toute personne disposant d'un ticket pour un match de la Coupe du Monde pouvait emprunter gratuitement les réseaux de transports en commun russes sur tout le territoire. Pas seulement les métros ou les bus, mais aussi les trains entre les villes - et ce, quel que soit la localisation du match auquel le détenteur du ticket était censé assister.

Au Qatar aussi, les déplacements étaient gratuits en transports en commun pour les détenteurs de ticket. Une façon d'inciter les supporters à se rendre nombreux sur place, permettant de compenser ne serait-ce qu'un peu les tarifs élevés des billets et logements.

100 dollars pour se rendre au MetLife

Ceux qui espéraient que les USA suivent cet exemple risquent d'être déçus. En effet, ils semblent que certaines villes au moins aient prévu... d'augmenter de façon drastique les prix des transports vers les stades durant la Coupe du Monde.

The Athletic rapporte ainsi que la ville de New York aurait prévu de faire payer... 100 dollars aux supporters souhaitant se rendre depuis Penn Station (l'une des gares principales de la ville) jusqu'au MetLife Stadium, où se dérouleront plusieurs matchs, dont la finale de la Coupe du Monde. Le prix habituel est de 12,90 dollars : c'est donc une multiplication du tarif par 7.

Mikie Sherrill, gouverneure du New Jersey, a déclaré en conférence de presse ce lundi que son objectif principal était d'éviter que les coûts colossaux d'organisation liés à la compétition retombent sur les habitants de l'État, ce qui pourrait donc expliquer ces tarifs qui vont, inévitablement, toucher bien plus d'étrangers que de citoyens locaux.





New York n'est pas la seule ville dans ce cas de figure : la ville de Boston envisagerait également, toujours selon The Athletic, de faire payer 95 dollars aux supporters pour le bus se rendant au Gillette Stadium, qui accueillera 7 matchs durant la Coupe du Monde, dont un quart de finale.

Des prix de parkings délirants

Les supporters des Diables Rouges peuvent donc s'inquiéter, même si aucune nouvelle n'a été donnée concernant le prix des transports jusqu'aux stades de Seattle et Los Angeles. Et ceux qui comptaient louer une voiture pendant leur séjour et se rendre en voiture au stade en seront aussi pour leurs frais, car l'année passée déjà, The Guardian révélait que des tarifs délirants pourraient bien être d'application.

Plusieurs stades américains pratiquent en effet des tarifs particulièrement élevés, entre 75 et 125 dollars, pour se garer sur les parkings officiels aux abords des stades. Stades qui, contrairement au Qatar ou à la Russie, sont bien souvent peu accessibles à pied. Bref : pour la "Coupe du Monde du peuple" que vantait Gianni Infantino, on repassera.