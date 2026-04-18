Le RWDM ne se résigne pas à la relégation, et espère un miracle sur tapis vert

Le RWDM a conclu sa saison par une défaite sur la pelouse du KV Courtrai. Les Bruxellois n'ont pas réussi à créer la surprise et terminent ainsi à une place synonyme de relégation... en raison des circonstances particulières liées aux équipes U23.

Le RWDM est donc relégué... en étant 13e de Challenger Pro League. Une situation ubuesque et 100% belge, qui permet à trois équipes moins bien classées de se maintenir aux dépens du RWDM. Mais les joueurs molenbeekois ne se cherchaient pas d'excuses.

“Ca fait très mal. Personne ne s'attendait à ça au début de la saison”, a réagi Mats Lemmens après la rencontre dans le Nieuwsblad. "Il s'est passé beaucoup de choses cette année, mais ça ne peut pas servir d'excuse. Ça doit se passer sur le terrain".

Le RWDM sauvé sur tapis vert ?

En effet, en coulisses aussi, le RWDM touche le fond cette saison. La revente du club semble une condition sine qua non pour éviter une faillite et la disparition. Mais cette relégation risque d'éloigner les investisseurs potentiels, et le règlement surréaliste de la Pro League de coûter encore plus cher.

"Ce match était le reflet de notre saison. On se bat pour revenir mais on commet toujours les mêmes erreurs, notamment sur phases arrêtées", regrettait encore le capitaine du RWDM, Ilyes Ziani (ex-Standard, ex-Union). On ne parlait que sportif côté joueurs, mais la suite se passera en coulisses.

En effet, le RWDM espère encore forcer son maintien par la voie juridique. Deux décisions importantes tomberont bientôt : celle qui concerne la demande de faillite du club introduite par l'ex-CEO, Gauthier Ganaye, mais aussi celle opposant divers clubs à la Pro League dans le dossier des quotas d'équipes U23.





Difficile d'imaginer un tribunal ne reconnaissant pas l'aspect injuste du règlement mis en place (les quotas d'équipes U23 ont d'ailleurs d'ores et déjà été annulés à partir de la saison prochaine), mais les équipes U23 ont également joué leur saison sur base de cet aspect précis. Quelle solution, donc ? À part un "gel" de la D1B, on ne voit pas vraiment...