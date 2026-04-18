Une montée en puissance et une prolongation phare pour la RAAL : "Se faire pardonner auprès des supporters"

La RAAL peut une nouvelle fois assurer son maintien ce week-end. Mais avant de parler de cela, il faudra produire une meilleure prestation que face au Cercle de Bruges.

La semaine a été longue à la RAAL, dominée dans tous les secteurs du jeu par le Cercle de Bruges. Les Loups doivent se remobiliser face à une équipe de Zulte Waregem assurée de son maintien. De quoi décrocher la première victoire à la maison en 2026 ? C'est tout ce qu'espère Frédéric Taquin.

"Personne n'a apprécié la rencontre face au Cercle. C'était un vrai jour sans. On veut se rattraper ce week-end et se faire pardonner auprès de nos supporters. Les joueurs ont les clés pour y arriver. On veut rendre la copie la plus propre possible face à Zulte Waregem", explique l'entraîneur des Loups en conférence de presse.

La RAAL en recherche de certitudes

Après la débacle en Venise du Nord, Taquin avait confirmé que l'enjeu de cette fin de saison était de s'appuyer sur des joueurs pleinement concernés par le projet. Bryan Soumaré en fait certainement partie. Le milieu offensif continue à monter en puissance physiquement et devrait recevoir de plus en plus de temps de jeu après ses 45 bonnes minutes au Cercle.

"On sait que c'est une phase importante du championnat. On va devoir répondre présents. J'ai été bien accueilli par le groupe, ça a favorisé mon intégration et ma remise en forme. Quand un club comme la RAAL vous tend la main, on fonce sur l'occasion. J'ai envie de rendre cette confiance", explique l'ancien joueur de Dijon.



Autre bonne nouvelle pour le groupe, la prolongation du capitaine Wagane Faye. Son contrat arrivait à échéance, un accord a été trouvé pour lever l'option de prolongation jusqu'en juin 2027.