L'indétrônable Vincent Kompany : le Bayern écrase tout en Bundesliga et s'offre un 35e sacre

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat
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L'indétrônable Vincent Kompany : le Bayern écrase tout en Bundesliga et s'offre un 35e sacre

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Vincent Kompany et le Bayern Munich sont sur le toit de l'Allemagne. Les Bavarois décrochent leur 35e titre de Bundesliga.

Le Bayern Munich n'a laissé aucune miette à ses concurrents cette saison. L'équipe dirigée par Vincent Kompany a décroché le titre de Bundesliga après une belle victoire 4-2 contre le VfB Stuttgart.

El Khannouss décisif

Stuttgart a tenté de gâcher la fête à l'Allianz Arena. Sur une passe de l'ancien Genkois Bilal El Khannouss, Chris Führich a ouvert le score contre le cours du jeu. Mais la réaction munichoise a été immédiate et brutale.

La réponse de champion

Raphaël Guerreiro a égalisé à la 31e minute. Deux minutes plus tard, Nicolas Jackson a donné l'avantage au Bayern, puis Alphonso Davies a fait le break avant la pause, mettant Stuttgart à genoux.

Troisième titre pour Kompany

L'inévitable Harry Kane a parachevé la victoire à la 52e minute 4-1. C'est le troisième titre pour Kompany depuis son arrivée sur le banc bavarois en 2024 et sa deuxième Bundesliga.


Ce sacre, c'est le 35e de l'histoire du Bayern Munich. Officialisé ce week-end après la défaite 2-1 du Borussia Dortmund contre Hoffenheim. Le Bayern vise le triplé avec la Coupe d'Allemagne et la Ligue des champions en ligne de mire.

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