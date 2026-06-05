La Fédération belge de football clôture son exercice financier avec un bilan inattendu

Notre Fédération de football semblait se diriger vers une clôture en perte, mais finalement c'est une bonne surprise que de constater une balance positive pour cette fin d'exercice de l'année 2025.

La Fédération belge de football semblait se diriger vers une perte de 3 millions d'euros, mais finalement, elle clôture tout de même l'exercice 2025 sur un résultat légèrement positif. Et ce, malgré la coûteuse rupture et l'importante indemnité de licenciement versée au sélectionneur Domenico Tedesco.

Le CEO Peter Willems présentera les chiffres lors de l'assemblée générale qui se tiendra de ce week-end. Mais on sait déjà que la fédération de football enregistre un léger bénéfice d'environ cent mille euros, grâce à une politique rigoureuse de réduction des effectifs et des coûts.

Une bonne nouvelle pour l'entitée belge. D'autant plus qu'aucun grand tournoi n'a eu lieu l'année dernière. En général, la Fédération royale belge de football affiche des chiffres (très) négatifs. C'était la tendance ces dernières années.

Pascale Van Damme reste présidente pour quatre ans de plus

Autre nouvelle en provenance de notre Fédération, sa présidente Pascale Van Damme prolonge par ailleurs son mandat de quatre ans supplémentaires. Elle sera réélue officiellement demain samedi en tant que seule candidate.



En avril dernier, la Présidente de l’Union belge de football âgée de 57 ans avait également été élue au Conseil de la FIFA en tant que représentante de l’UEFA lors du Congrès de Belgrade.