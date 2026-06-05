Inquiétude pour Vincent Kompany ? Un joueur du Bayern au coeur du méga-transfert du Real Madrid

Chafik Ouassal, journaliste football
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Inquiétude pour Vincent Kompany ? Un joueur du Bayern au coeur du méga-transfert du Real Madrid
Photo: © photonews
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Le président du Real Madrid, Florentino Pérez, souhaite frapper un très gros coup sur le marché des transfert en attirant un des joueurs en vue actuellement en Europe. Cette cible s'avère être un des cadres de Vincent Kompany au Bayern Munich.

En pleine campagne présidentielle, Florentino Pérez a annoncé sur Horizonte (télévision espagnole) un méga-transfert de 150 millions au Real Madrid (une somme record pour le club de la capitale), comme également relayé Fabrizio Romano. Pérez a également confirmé les arrivées de José Mourinho et de Denzel Dumfries (Inter).

The Guardian a précisé que le joueur ciblé pour ce méga-transfert n'est autre que Michael Olise, le joueur du Bayern Munich. Le président du Real Madrid a fait de ce transfert une promesse de campagne pour la présidence du club, déclarant cette semaine qu'il ramènerait un 'vrai Galactique' au club en cas de victoire aux prochaines élections présidentielles.

Un transfert historique comme promesse de campagne

Le dirigeant a fait cela après que son concurrent Enrique Riquelme a annoncé qu'il allait recruter Erling Haaland. De là à savoir si le Français ferait le saut vers le Real Madrid est une autre question. Le Bayern Munich est depuis de nombreuses années une grande puissance financièrement très saine dans le monde du football et n'a pas nécessairement besoin de cette grosse somme.

Olise a fait forte impression la saison dernière et a été impliqué dans 22 buts et 31 passes décisives en 52 matches toutes compétitions confondues. La valeur marchande actuelle estimée du joueur de 24 ans, qui est sous contrat en Bavière jusqu'en 2029, serait également de 150 millions d'euros. Olise, né à Londres, a commencé sa formation en Angleterre et a alterné entre les formations d'Arsenal, Chelsea et Manchester City. Le Bayern a frappé en 2024 et a payé 53 millions d'euros à Crystal Palace.

Le Real Madrid sort d'une saison très décevante entachée de scandales (bagarres etc.) et veut faire peau neuve la saison prochaine. Un grand nettoyage se prépare donc à la Casa Blanca.

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