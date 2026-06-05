C'est un Hollandais qui le dit : "Plus confiance en la Belgique que dans les Pays-Bas"

Nous sommes dans la dernière ligne droite vers le début de la Coupe du Monde, le compte à rebours a commencé, avec désormais moins d'une semaine avant le match d'ouverture de la compétition qui aura lieu jeudi soir au Mexique.

La Coupe du Monde, on y est presque, et son match d'ouverture approche à grands pas ! La compétition organisée au Canada, au Mexique et aux États-Unis débutera jeudi soir et opposera le Mexique aux Bafana Bafana, entrainées par un certain Hugo Broos.

Johan Boskamp aura bien sûr les yeux rivés sur les performances des Diables Rouges, mais également sur celles des Pays-Bas, son pays natal. L'analyste néerlandais estime que les Diables Rouges ont laissé une impression positive contre la Croatie et regarde donc le tournoi avec confiance.

Charmé par la dernière performance des Diables

Johan Boskamp a été charmé par la performance de l'équipe de Rudi Garcia à Rijeka. Il avoue avoir surtout été frappé par l'organisation de l'arrière-garde : "Une victoire 0-2 contre la Croatie est tout simplement un excellent résultat. Ce système avec trois défenseurs avait l'air bien. Et le fait que Romelu Lukaku ait marqué dès son retour a bien sûr rendu les choses encore plus belles", a-t-il déclaré à Het Belang van Limburg.

Il est frappant de constater que le Néerlandais voit actuellement plus de potentiel chez les Diables Rouges que chez les Oranje, qui ont, en effet, été surpris à domicile contre l'Algérie : "Ça a quand même fait mal, cette défaite a fait mal alors que je trouvais les Pays-Bas bien dans le match, ils jouaient bien pendant la première demi-heure. Surtout Summerville qui m'a laissé une bonne impression."

Pourtant, selon lui, le match a complètement basculé ensuite : "Après la pause, c'était beaucoup moins bien, aussi à cause de tous ces changements. En ce moment, j'ai honnêtement plus confiance en la Belgique qu'en les Pays-Bas. Bien que je pense que les Oranje vont encore progresser dans le tournoi", poursuit-il.



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Lorsqu'il s'agit des plus grands prétendants au titre mondial, Boskamp ne doit pas réfléchir trop longtemps : "Pour moi, la France et l'Espagne se démarquent. Si vous voyez combien de joueurs de haut niveau ils alignent, c'est vraiment impressionnant."

Il ne sous-estime certainement pas non plus le Portugal : "Pour moi, c'est un outsider dangereux. Il y a aussi énormément de qualité qui circule dans cette équipe là."