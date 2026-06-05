Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 05/06: Kompany - De Cat - Karetsas - Solheid
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Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct ! Kompany - De Cat - Karetsas - Solheid
Officiel : signal fort du club pour un grand talent Gantois
Les Buffalos continuent à miser pleinement sur l'avenir et viennent de donner sa chance à un nouveau talent issu de leur propre centre formation. Alexander Lettens a en effet signé son premier contrat professionnel. (Lire la suite)
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Officiel : Charleroi poursuit son mercato, le Sporting renforce sa défense
Après Van Den Kerkhof, le club carolo a officialisé une autre arrivée de l'été avec un (grand) renfort défensif qui rejoint le Sporting de Charleroi en provenance du RFC Seraing. (Lire la suite)
Inquiétude pour Vincent Kompany ? Un joueur du Bayern au coeur du méga-transfert du Real Madrid
Le président du Real Madrid, Florentino Pérez, souhaite frapper un très gros coup sur le marché des transfert en attirant un des joueurs en vue actuellement en Europe. Cette cible s'avère être un des cadres de Vincent Kompany au Bayern Munich. (Lire la suite)
Tout s'accélère ? Nathan De Cat serait sur la short list d'un grand club étranger
Ces derniers jours, plusieurs joueurs de la Jupiler Pro League sont courtisés. Certaines équipes ont même plusieurs éléments de notre championnat sur leurs tablettes. Et ce n’est évidemment pas surprenant que Nathan De Cat et/ou Kos Karetsas attirent l’attention. (Lire la suite)
Les derniers transferts et Les rumeurs de transferts 04/06