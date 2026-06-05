Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 05/06: Kompany - De Cat - Karetsas - Solheid



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Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct ! Kompany - De Cat - Karetsas - Solheid Officiel : signal fort du club pour un grand talent Gantois Les Buffalos continuent à miser pleinement sur l'avenir et viennent de donner sa chance à un nouveau talent issu de leur propre centre formation. Alexander Lettens a en effet signé son premier contrat professionnel. (Lire la suite)

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