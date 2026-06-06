Un ex-Anderlechtois raconte : "Il m'a proposé 25 000 euros pour mon numéro de maillot, mais j'ai refusé"

Aernout Van Lindt
Chafik Ouassal et Aernout Van Lindt
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Un ex-Anderlechtois raconte : "Il m'a proposé 25 000 euros pour mon numéro de maillot, mais j'ai refusé"
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Tout au long de sa carrière, l'ancien gardien de but anderlechtois a vécu pas mal de choses marquantes voir marrantes, comme il aime souvent le raconter et le partager à travers la presse. C’est notamment le cas avec une anecdote qui date de 2016.

Frank Boeckx a connu une belle carrière de gardien, notamment au RSC Anderlecht, à La Gantoise, à l’Antwerp et à Saint-Trond. Par la suite, il a aussi travaillé au Sporting d'Anderlecht, entre autres comme entraîneur des gardiens et coach des jeunes. Au fil des années, il a vécu pas mal de choses.

Pas seulement dans ses clubs, mais aussi en dehors. Ce qui en a fait, avec le temps, une figure appréciée dans le monde du football. L’ancien gardien ne manque pas d’anecdotes intéressantes à raconter.

L'anecdote incroyable de Frank Boeckx à Anderlecht

Désormais consultant, il lui arrive de sortir des anecdotes assez savoureuses. Cette fois, il est revenu sur ses aventures au RSC Anderlecht, avec notamment l’arrivée de Stanciu à l’époque (l’homme qui valait dix millions d’euros) : "Je portais le numéro 23 au RSC Anderlecht. J’avais choisi ce numéro quand je suis arrivé là-bas et j’ai toujours joué avec ce numéro chez les Mauves", a partagé Frank Boeckx dans l'émission Napoleon Score.

Nicolae Stanciu voulait acheter le numéro de Frank Boeckx

"Avant de venir à Anderlech, Nicolae Stanciu avait toujours joué avec le numéro 23 et il avait même un tatouage de ce numéro 23. Il avait ce numéro tatoué sur la nuque. Et donc, il voulait vraiment avoir le numéro 23 pour son maillot de match. Il était même prêt à me donner 25 000 euros pour l’avoir, mais j’ai refusé de céder mon numéro. Pour rire, je lui ai dit que je voulais qu’il devienne mon plus grand supporter. J’ai trouvé ça tellement drôle que je ne l’ai pas fait."

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