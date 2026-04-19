Vincent Kompany en veut déjà plus : le message fort du coach belge après le titre du Bayern

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat
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Vincent Kompany en veut déjà plus : le message fort du coach belge après le titre du Bayern

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Le Bayern Munich est sacré champion, mais Vincent Kompany ne veut pas s'arrêter là. Le coach belge veut réaliser le triplé.

Le Bayern Munich a été sacré champion après sa victoire 4-2 contre le Vfb Stuttgart. Un match pas simple au départ, mais les Bavarois ont su réagir et faire la différence. L'équipe de Vincent Kompany fête son deuxième trophée cette saison (Super Coupe d'Allemagne).

L'entraîneur belge était très heureux au micro de DAZN. "C'est formidable. Ces moments sont le fruit d'un gros travail. Nous devons en profiter." Il faut dire que la saison passée, beaucoup avaient des doutes.

"Demain, c'est reparti. Comme tous les jours. Il y a toujours plus à faire. Nous pouvons encore remporter des trophées." Pas question de se relâcher, même après un titre. Kompany veut garder cette exigence jusqu'au bout.

Deux gros adversaires

Le Bayern Munich a de grands objectifs cette saison. Le club peut aller chercher deux autres trophées, la Coupe d'Allemagne et la Ligue des Champions. Mais pour ça, ils doivent battre le Bayer Leverkusen et le Paris Saint-Germain.

Un autre triplé pour le Bayern ?

Lire aussi… L'indétrônable Vincent Kompany : le Bayern écrase tout en Bundesliga et s'offre un 35e sacre
"Ça ne sera pas facile, c'est probablement notre tâche la plus difficile, mais nous avons hâte d'y être. Nous sommes le 19 avril et nous sommes en lice dans toutes les compétitions." Kompany n'est pas loin de réaliser une saison historique avec son club. Les deux derniers à avoir réussi cet exploit sont Hansi Flick (2020) et Jupp Heynckes (2013).

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