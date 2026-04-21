Bonne nouvelle pour les Diables Rouges : Thibaut Courtois a repris l'entraînement avec le Real Madrid

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
| Commentaire
Bonne nouvelle pour les Diables Rouges : Thibaut Courtois a repris l'entraînement avec le Real Madrid
Deviens fan de Real Madrid! 1588

Thibaut Courtois est de retour : le portier du Real Madrid a repris le chemin de l'entraînement ce mardi.

Thibaut Courtois a fait son retour à l'entraînement avec le Real Madrid ce mardi. Une bonne nouvelle pour le club et les Diables Rouges, même si le gardien belge reprend doucement.

Le Belge retrouve ses coéquipiers après plusieurs semaines d'absence. C'est Andriy Lunin qui avait pris sa place dans les cages. Le gardien ukrainien a assuré comme il a pu, dans des matchs parfois compliqués.

Absent contre le Bayern de Kompany

Le portier des Diables avait manqué le dernier rassemblement de la Belgique aux États-Unis. Des matchs amicaux contre les USA et le Mexique, importants pour préparer la Coupe du monde.

Le Real Madrid a souffert sans lui en Ligue des champions. Les Madrilènes ont perdu leurs deux matchs de quart de finale face au Bayern Munich de Vincent Kompany. L'expérience de Courtois aurait pu faire la différence.


Pour l'instant, il ne devrait pas rejouer dans les prochains jours. Le staff médical préfère prendre son temps avec lui.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
La Liga
La Liga Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Real Madrid
Thibaut Courtois

Plus de news

Quatre jeunes talents du Standard, dont un petit nouveau sur le banc pour la réception de l'Antwerp

Quatre jeunes talents du Standard, dont un petit nouveau sur le banc pour la réception de l'Antwerp

20:00
LIVE : Voici les compositions de Standard - Antwerp (coup d'envoi à 20h30) Live

LIVE : Voici les compositions de Standard - Antwerp (coup d'envoi à 20h30)

19:37
Anderlecht en demi-finale...de Coupe de France ? La faute de frappe qui fait parler chez nos voisins

Anderlecht en demi-finale...de Coupe de France ? La faute de frappe qui fait parler chez nos voisins

19:00
Étincelant face au PSG : plus appelé chez les Diables depuis 2024 mais invité surprise de Rudi Garcia ?

Étincelant face au PSG : plus appelé chez les Diables depuis 2024 mais invité surprise de Rudi Garcia ?

18:40
Le drapeau de Matthieu Epolo critiqué : "Si tous les joueurs insultés réagissent de la sorte..."

Le drapeau de Matthieu Epolo critiqué : "Si tous les joueurs insultés réagissent de la sorte..."

18:20
Champion d'Europe mais poussé vers la sortie : un ancien de Pro League dans de sales draps au Mexique

Champion d'Europe mais poussé vers la sortie : un ancien de Pro League dans de sales draps au Mexique

18:00
Au repos forcé contre l'Union...et après ? On en sait plus pour Hans Vanaken

Au repos forcé contre l'Union...et après ? On en sait plus pour Hans Vanaken

17:30
Taravel leur a pourtant donné leur chance : les deux premiers départs de l'été sont connus à Anderlecht

Taravel leur a pourtant donné leur chance : les deux premiers départs de l'été sont connus à Anderlecht

17:00
L'Union face à la seule équipe à avoir pris un point au Parc Duden : deux retours attendus dans la sélection

L'Union face à la seule équipe à avoir pris un point au Parc Duden : deux retours attendus dans la sélection

16:30
Naples ne l'a pas loupé : Romelu Lukaku condamné à payer une amende monstre

Naples ne l'a pas loupé : Romelu Lukaku condamné à payer une amende monstre

16:00
Prêt à franchir un palier ? Anderlecht suit un futur adversaire des Diables pour renforcer sa défense

Prêt à franchir un palier ? Anderlecht suit un futur adversaire des Diables pour renforcer sa défense

15:30
Nouveau visage pour la saison prochaine : un transfuge hivernal a fait ses grands débuts pour l'Union

Nouveau visage pour la saison prochaine : un transfuge hivernal a fait ses grands débuts pour l'Union

15:00
Vincent Kompany a été sollicité...pour la Coupe du Monde, mais a décliné : "Je n'aurais plus de famille"

Vincent Kompany a été sollicité...pour la Coupe du Monde, mais a décliné : "Je n'aurais plus de famille"

14:30
Dender sera quasiment outsider pour son barrage de survie : "Si on joue comme ça, ça ne sera pas suffisant"

Dender sera quasiment outsider pour son barrage de survie : "Si on joue comme ça, ça ne sera pas suffisant"

14:00
Hein Vanhaezebrouck veut voir un de ses anciens joueurs chez les Diables : "Il faut quelqu'un comme ça"

Hein Vanhaezebrouck veut voir un de ses anciens joueurs chez les Diables : "Il faut quelqu'un comme ça"

13:30
1
La question du diffuseur est levée : DAZN se réengage envers le football belge !

La question du diffuseur est levée : DAZN se réengage envers le football belge !

13:00
Nouveau coup dur pour Jeremy Taravel : Anderlecht perd un joueur clé jusqu'à la fin de la saison

Nouveau coup dur pour Jeremy Taravel : Anderlecht perd un joueur clé jusqu'à la fin de la saison

12:40
1
Que se passe-t-il à Saint-Trond ? "Nous avons encore dominé la meilleure équipe de Belgique"

Que se passe-t-il à Saint-Trond ? "Nous avons encore dominé la meilleure équipe de Belgique"

12:20
Les larmes, mais la fierté chez les U19 du Club de Bruges : "Nous ne sommes plus le petit Bruges"

Les larmes, mais la fierté chez les U19 du Club de Bruges : "Nous ne sommes plus le petit Bruges"

12:00
Licencié d'Anderlecht il y a un an, en tête avec l'Union aujourd'hui : David Hubert, hasard ou coup de génie ?

Licencié d'Anderlecht il y a un an, en tête avec l'Union aujourd'hui : David Hubert, hasard ou coup de génie ?

11:40
2
Hans Cornelis déballe sur Charleroi et Nicolas Frutos : "On s'est pris pour la meilleure équipe de Belgique"

Hans Cornelis déballe sur Charleroi et Nicolas Frutos : "On s'est pris pour la meilleure équipe de Belgique"

11:20
4
Pas de match arrêté cette fois : Standard - Antwerp, une rencontre cruciale en Europe Play-Offs (20h30)

Pas de match arrêté cette fois : Standard - Antwerp, une rencontre cruciale en Europe Play-Offs (20h30)

10:45
"Nous exprimons notre solidarité" : Virton sort du silence après le chaos vécu par ses supporters à Mons

"Nous exprimons notre solidarité" : Virton sort du silence après le chaos vécu par ses supporters à Mons

11:00
Après vingt ans, la fin d'une collaboration historique pour le Sporting d'Anderlecht

Après vingt ans, la fin d'une collaboration historique pour le Sporting d'Anderlecht

10:30
Avec un changement important dans le onze ? Charleroi jouera déjà sa toute dernière carte à Genk

Avec un changement important dans le onze ? Charleroi jouera déjà sa toute dernière carte à Genk

10:00
Bruges a perdu une bataille, mais pas encore la guerre : "On sait ce qui est toujours possible"

Bruges a perdu une bataille, mais pas encore la guerre : "On sait ce qui est toujours possible"

09:30
1
Deux nouveaux absents au Standard : voici la composition probable des Rouches contre l'Antwerp

Deux nouveaux absents au Standard : voici la composition probable des Rouches contre l'Antwerp

09:00
L'un des meilleurs joueurs de Saint-Trond partira librement en fin de saison

L'un des meilleurs joueurs de Saint-Trond partira librement en fin de saison

08:30
Un club de Pro League s'est renseigné et veut chiper Teddy Teuma au Standard

Un club de Pro League s'est renseigné et veut chiper Teddy Teuma au Standard

08:00
La Gantoise veut revenir sur le podium : "L'Union, c'est idéal pour décrocher une première victoire"

La Gantoise veut revenir sur le podium : "L'Union, c'est idéal pour décrocher une première victoire"

07:40
1
Un joueur de l'AS Eupen risque... la prison ferme !

Un joueur de l'AS Eupen risque... la prison ferme !

07:20
Un club de Bundesliga a fait une offre concrète à Nathan De Cat, mais un problème se pose

Un club de Bundesliga a fait une offre concrète à Nathan De Cat, mais un problème se pose

07:00
"Si tu veux une personnalité, prends un humoriste..." : un ancien de Pro League pas convaincu par Will Still

"Si tu veux une personnalité, prends un humoriste..." : un ancien de Pro League pas convaincu par Will Still

06:40
Le rêve s'arrête là : le Club de Bruges s'incline en finale de la Youth League

Le rêve s'arrête là : le Club de Bruges s'incline en finale de la Youth League

21:40
2
En course pour le titre, un club de D2 ACFF ne montera quoi qu'il en soit pas en D1

En course pour le titre, un club de D2 ACFF ne montera quoi qu'il en soit pas en D1

23:00
Mais que signifie cette drôle de mascotte sortie par le Bayern de Kompany lors du titre ?

Mais que signifie cette drôle de mascotte sortie par le Bayern de Kompany lors du titre ?

22:30

Plus de news

Les plus populaires

La Liga

 Journée 33
Real Mallorca Real Mallorca 0-0 Valencia CF Valencia CF
Athletic de Bilbao Athletic de Bilbao 1-0 Osasuna Osasuna
Girona FC Girona FC 21:30 Real Betis Real Betis
Real Madrid Real Madrid 21:30 Alaves Alaves
Elche CF Elche CF 22/04 Atlético Madrid Atlético Madrid
Real Sociedad Real Sociedad 22/04 Getafe Getafe
FC Barcelone FC Barcelone 22/04 Celta De Vigo Celta De Vigo
Levante Levante 23/04 Séville Séville
Rayo Vallecano Rayo Vallecano 23/04 Espanyol Barcelone Espanyol Barcelone
Real Oviedo Real Oviedo 23/04 Villarreal Villarreal
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved