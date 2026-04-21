Bonne nouvelle pour les Diables Rouges : Thibaut Courtois a repris l'entraînement avec le Real Madrid

Thibaut Courtois est de retour : le portier du Real Madrid a repris le chemin de l'entraînement ce mardi.

Thibaut Courtois a fait son retour à l'entraînement avec le Real Madrid ce mardi. Une bonne nouvelle pour le club et les Diables Rouges, même si le gardien belge reprend doucement.

Le Belge retrouve ses coéquipiers après plusieurs semaines d'absence. C'est Andriy Lunin qui avait pris sa place dans les cages. Le gardien ukrainien a assuré comme il a pu, dans des matchs parfois compliqués.

Absent contre le Bayern de Kompany

Le portier des Diables avait manqué le dernier rassemblement de la Belgique aux États-Unis. Des matchs amicaux contre les USA et le Mexique, importants pour préparer la Coupe du monde.

Le Real Madrid a souffert sans lui en Ligue des champions. Les Madrilènes ont perdu leurs deux matchs de quart de finale face au Bayern Munich de Vincent Kompany. L'expérience de Courtois aurait pu faire la différence.



Pour l'instant, il ne devrait pas rejouer dans les prochains jours. Le staff médical préfère prendre son temps avec lui.