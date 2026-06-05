Trois talents de JPL bientôt sous les ordres de Domenico Tedesco en Serie A ?

Chafik Ouassal et Lorenz Lomme
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Trois talents de JPL bientôt sous les ordres de Domenico Tedesco en Serie A ?
Photo: © photonews

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Bologne a récemment présenté son nouvel entraîneur. L’ancien sélectionneur des Diables Rouges s’est engagé jusqu’à la mi-2028 et retrouve ainsi immédiatement un poste après son licenciement à Fenerbahçe.

Domenico Tedesco a mis le cap sur l'Italie, où il a été officialisé début juin comme le nouvel entraîneur de Bologne. Le club a terminé la saison dernière à la huitième place de Serie A. Il a également atteint les quarts de finale de l’Europa League, mais s’est incliné face au futur vainqueur, Aston Villa.

Mathias Delorge, Tibe De Vlieger et Tiago Araùjo

La saison prochaine, Bologne ne disputera pas de compétition européenne. À Domenico Tedesco de décrocher un ticket continental lors de la prochaine campagne. Il pourrait le faire avec des joueurs actifs en Jupiler Pro League. Le média italien Corriere dello Sport cite les noms de Mathias Delorge, Tibe De Vlieger et Tiago Araùjo.

Giovanni Sartori, le directeur technique de Bologne, aurait noté les noms de ces trois joueurs lors d’un récent déplacement dans notre pays. Delorge (21 ans) est encore sous contrat jusqu’à mi-2028 chez les Buffalos. Selon Transfermarkt, sa valeur actuelle s’élèverait à sept millions d’euros.

Un pur produit du club

Le milieu de terrain a rejoint La Gantoise en 2024 en provenance de Saint-Trond et a disputé 24 rencontres cette saison, toutes compétitions confondues. Il n’a pas marqué, mais a délivré trois passes décisives.

Du haut de ses 20 ans, De Vlieger 20 ans est, lui, un pur produit de la formation gantoise et est lié au club jusqu’à mi-2030. Il a bouclé la saison avec 32 apparitions à son compte, pour trois buts et deux assists. Sur Transfermarkt, sa valeur est estimée à trois millions d’euros.

Réunion au sommet

Tiago Araújo (25 ans) évolue chez les Buffalos depuis l’été 2024. Il était alors arrivé en provenance d’Estoril, au Portugal, son pays natal. Le défenseur est sous contrat jusqu’à mi-2028 à la Planet Group Arena et, selon Transfermarkt, il coûterait actuellement 2,5 millions d’euros.

Le Corriere dello Sport indique enfin qu’une rencontre serait prévue entre Domenico Tedesco et les dirigeants du club afin de d'abord définir la ligne de conduite commune qu'ils souhaitent adopter sur le marché des transferts.

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