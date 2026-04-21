"Si tu veux une personnalité, prends un humoriste..." : un ancien de Pro League pas convaincu par Will Still

Will Still est cité du côté de Lorient, en Ligue 1. Une idée qui est loin de convaincre Maxime Chanot, ancien défenseur du KV Courtrai, notamment.

Will Still est une forte personnalité, et a marqué la France lors de ses passages sur les bancs du Stade de Reims et du Racing Lens. Après avoir obtenu d'excellents résultats en Champagne, il a eu un peu plus de mal à la tête des Sang & Or, jusqu'à partir en Angleterre où son expérience à Southampton s'est très mal passée.

Après 16 matchs seulement, Still a pris la porte, et est donc libre depuis novembre dernier. Désormais, on le cite du côté de Lorient en vue de la saison prochaine : Olivier Pantaloni a en effet annoncé qu'il s'en irait au terme de la saison en cours.

Will Still, surcoté ?

Et l'idée de voir arriver le Belge sur le banc des Merlus ne convainc pas vraiment Maxime Chanot, ancien défenseur du KV Courtrai et du New York City FC, désormais consultant pour RMC Sport. "Est-ce que ça va être mal vu si je le trouve un peu surcoté ? Il est jeune, il a fait deux très bonnes saisons à Reims", commence Chanot.

"Son aventure à Lens, j'ai envie de la mettre entre guillemets (nda : plutôt entre parenthèses) en raison de ce qui s'est passé avec son épouse, on sait que c'est important pour bien prester en tant que joueur ou comme coach", reconnaît l'ex-international luxembourgeois. "Mais ce qu'il a fait à Southampton, c'était quand même très, très moyen".



Will Still aurait, selon Maxime Chanot, plutôt convaincu par sa personnalité que par ses qualités. "Il est surcoté parce qu'il est jeune, parce qu'il est bilingue... Il a une personnalité ? Oui, mais si tu veux une personnalité, prends un humoriste. S'il suffit d'une personnalité pour avoir un banc en Ligue 1... d'autant que sa personnalité a pris beaucoup de place par rapport au vestiaire, attention au retour de bâton".