🎥 Santiago Bernabeu n'en peut plus : Kylian Mbappé accablé de huées après un geste manqué

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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🎥 Santiago Bernabeu n'en peut plus : Kylian Mbappé accablé de huées après un geste manqué
Photo: © photonews

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Le Real Madrid a battu le Deportivo Alaves ce mardi soir, mais cela aura été pénible. Kylian Mbappé et Vinicius Junior, les deux buteurs du soir, ont été ciblés par le public.

On sait qu'il y a un problème dans un club quand les deux stars majeures de l'équipe sont huées et sifflées par leur public, et ce alors qu'elles réalisent une saison très correcte sur le plan statistique. Vinicius Jr et Kylian Mbappé n'ont pas la cote au Real Madrid, et on a pu le remarquer lors du match contre le Deportivo Alavès.

Vinicius Jr, lui, a été pris pour cible durant tout le match : copieusement hué quand son nom a été mentionné par le speaker de Santiago Bernabeu, il était ensuite sifflé à chacune de ses touches de balle. La raison : un match jugé très décevant face au Bayern Munich, et une attitude globale qui a progressivement tourné le public contre lui. 

Le Brésilien a superbement répondu, inscrivant le but du 2-0 d'une énorme frappe des trente mètres à la 50e minute. Laissant derrière lui son personnage habituellement arrogant, Vinicius a ensuite joué la carte de la réconciliation, s'excusant auprès de son public et embrassant l'écusson.

Kylian Mbappé hué après un geste complètement raté 

Kylian Mbappé a vécu une scène similaire, même si ce n'était pas dès l'entame du match. Le Français réalise une saison de haut vol sur le plan statistique avec 41 buts en 40 matchs toutes compétitions confondues. Il avait même ouvert le score à la 30e minute.

Mais en seconde période, sur un contre, Mbappé a tenté un lob un peu présomptueux qui est passé très loin de tromper le gardien d'Alavès. Résultat : une véritable bronca du public madrilène. Drôle d'ambiance à Santiago Bernabeu. 

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